Культовые дуэты режиссеров и композиторов в мировом кино

10 марта известному российскому композитору Александру Зацепину исполнилось 100 лет. Долгие годы он работал с режиссером Леонидом Гайдаем. Зацепин написал музыку к фильмам "Операция "Ы", "Иван Васильевич меняет профессию" и другим. Рассказываем о культовых дуэтах режиссеров и композиторов

Стивен Спилберг и Джон Уильямс

В 1972 году 26-летний Стивен Спилберг, только что получивший согласие от студии Universal на съемки своего первого полнометражного кинофильма "Шугарлендский экспресс", был в полном восторге от работ уже состоявшегося композитора Джона Уильямса и мечтал с ним поработать. Один из боссов Universal организовал им обед в фешенебельном ресторане.

Сначала Спилберг показался Уильямсу очень инфантильным, но со временем они стали лучше понимать друг друга. "Он приходит ко мне в офис, и я играю для него на фортепиано. За все эти годы он ни разу не сказал:

"Мне это не нравится. Попробуй что-нибудь другое". Еще не доиграв до середины, я по его мимике понимаю, как он оценивает мою работу. И он с энтузиазмом относится ко всему, даже к тому, что мы отвергаем. Иногда я работаю над сценой с оркестром и часто пишу две версии. И я точно знаю, какую из них он выберет. Но это часть процесса, через который я должен пройти, чтобы найти точку соприкосновения между его и моим мышлением", — рассказывал о работе со Спилбергом Уильямс.

Творческий союз режиссера и композитора является самым продолжительным в истории Голливуда — больше чем за 50 лет совместной работы они создали 29 полнометражных картин ("Челюсти", "Парк юрского периода", "Инопланетянин" и другие). "Без Джона Уильямса велосипеды и метлы в квиддиче не летают, как и люди в красных плащах. Нет силы. Динозавры не ходят по земле. Мы не удивляемся, мы не плачем, мы не верим", — говорил Спилберг.

Никита Михалков и Эдуард Артемьев

В начале 1970-х Никита Михалков, будучи студентом ВГИКа, снимал дипломную короткометражку "Спокойный день в конце войны". Он пришел в Театр-студию киноактера (ныне — "Мастерская "12") и обратился к Эдуарду Артемьеву с предложением написать для нее музыку, композитор согласился.

"Никита Михалков очень строг. Но он еще обладает и некоторым экстрасенсорным влиянием. Что-то говорит и невольно закачивает в тебя свою энергию. После этого с ним работать очень легко", — говорил Артемьев.

Эдуард Артемьев и Никита Михалков

За годы работы они создали больше десятка полнометражных фильмов. В 2022 году композитор умер. Михалков признавался, что каждое утро слушает музыку Артемьева, представляя, что общается с очень близким другом.

Дэвид Кроненберг и Говард Шор начали сотрудничать в конце 70-х в Канаде. Режиссер уже снял несколько малобюджетных хорроров, а Шор работал только над документальными фильмами. Композитор смотрел несколько работ режиссера на подпольных показах и, когда узнал, что тот готовит новую картину "Выводок", попросился к постановщику в команду.

Кроненберг и Шор быстро нашли общий язык. Сейчас у тандема 16 общих полнометражных работ ("Муха", "Видеодром", "Экзистенция" и другие).

"Во время работы над "Саваном" мы почти не разговаривали. Мы не виделись. И все же то, что Говард сделал для фильма, было идеально, так красиво. А я достаточно ленив, чтобы быть довольным такой системой. Кино — это совместная работа, а это значит, что чем больше гениев тебя окружает, тем меньше тебе приходится работать", — говорил Кроненберг.

Говард Шор и Дэвид Кроненберг

Несмотря на то что Шор получил "Оскар" за работу, написанную для другого режиссера (трилогия "Властелин колец" Питера Джексона), Кроненберг считает, что между ними есть телепатия.

"С Дэвидом всегда все было очень интуитивно. Как только он заканчивает сценарий, он дает его мне прочитать, и мы обсуждаем различные способы производства фильма. Во время съемок я навещаю его, и мы обсуждаем идеи. Мы работаем вместе так долго, что я понимаю его идеи и, думаю, хорошо их воплощаю в музыке", — рассказывал Шор.

Альфред Хичкок и Бернард Херрман впервые поработали вместе в 1950-х годах над фильмом "Неприятности с Гарри". Режиссер на тот момент уже снял "Ребекку", "Завороженного", "Веревку", "Незнакомцев в поезде", а Херрман создал музыку к "Гражданину Кейну" Орсона Уэллса и получил "Оскар" за "Дьявола и Дэниэла Уэбстера" Уильяма Дитерле.

Как отмечает кинокритик Нейл Синьяр, композитор идеально уловил тон "Неприятностей с Гарри", этой мрачной комедии-триллера, а его игривая и зловещая музыка добавила картине веселья.

Продюсер Стивен Смит, написавший книгу об этом творческом союзе, добавляет, что у Хичкока и Херрмана было общее мрачное, романтическое художественное видение, их объединяло ощущение трагичности жизни и знание, что в ней есть великая красота.

Альфред Хичкок и Бернард Херрманн

При этом иногда Хичкок давал указания, но Херрман делал иначе. Самый известный пример — "Психо". Режиссер не хотел, чтобы в сцене убийства в душе была музыка, Херрман же создал знаменитые струнные вопли — и Хичкок уступил.

На период их совместной работы пришлись проекты режиссера "Головокружение", "Птицы" (Херрман указан как консультант по звуку, в фильме нет музыки), "На север через северо-запад". Работа над "Разорванным занавесом" в 1966 году привела к скандалу. Как считает Синьяр, Хичкок находился под давлением студии Universal, которая требовала создать для фильма коммерчески успешную музыку. Он просил Херрмана не делать ее "тяжелой", подчеркивает Смит.

"Бенни, по сути, позволил Хичкоку и всем остальным думать, что он будет следовать этим указаниям, но он этого не сделал. Он написал тяжелую, милитаристскую, угрожающую музыку — полную противоположность легкой "ритмичной" музыке, которую хотел Хичкок", — отмечает продюсер.

По его мнению, композитор не хотел противоречить, он считал, что Хичкок неправильно понимает свою картину. Хичкок прослушал две композиции и уволил композитора. Потом, когда его спросили, будет ли он снова работать с Херрманом, тот коротко ответил:

"Да, если он будет делать, как ему сказано".

Композитор же неоднократно обвинял Хичкока в коммерциализации: "Он стал другим человеком, потому что они [студии] сделали его очень богатым".