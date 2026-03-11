Чем запомнился Георгий Юматов, которому сегодня исполнилось бы сто лет

Век Георгия Юматова - век страны. Вместе с ней он прошел все - и войну, и рассвет, и сложные 1990-е… И он же своей стране сослужил добрую службу, оставив нам свою великую реплику "Есть такая профессия - Родину защищать". Скольких советских парней эти слова вдохновили на офицерскую службу - не сосчитать! Они стали молитвами, с ними идут в бой, их же бойцы то и дело повторяют в разговорах с надоедливыми военкорами, желающими понять мотивы своих героев. И всем - все сразу понятно: да, есть такая профессия.

А если бы эти слова сказал не тот, кто сам прошел войну и чуть не погиб, ушли бы они в народ? Стали бы частью национального кода? В этом-то все и дело. Так всегда было в советском кино - за словами стояла судьба.

Почти кинематографическая история - Георгий Юматов во время войны служил на торпедном катере "Отважный", он входил сначала в Азовскую, а потом в Дунайскую флотилию, участвовал в освобождении многих городов. Однажды из катера выпрыгнула собака, Георгий - за ней, в этот момент в катер прилетел снаряд.

Выжили только они - Юматов и дворняга, которую он бросился спасать.

О том, что Юматов служил героически говорит его награда - Медаль Ушакова. Кстати, это единственная в мире медаль, на ленте которой помещена миниатюрная копия металлической цепи. И разве случайность, что героев войн и революций он играл всю свою актерскую жизнь - от первой заметной роли до последней?

"РГ" вспоминает пять самых ярких ролей Георгия Юматова.

Анатолий Попов из "Молодой гвардии" (1948)

© Российская газета

В актеры, как известно, он не метил. Так повезло. Нам повезло. Однажды Юматов познакомился с легендарным режиссером Григорием Александровым, и тот предложил парню крошечную роль в фильме "Весна". А потом Александров порекомендовал талантливого парня во ВГИК. И тут снова везение. Еще один влиятельный режиссер, Сергей Герасимов, решил, что нечего самородку тратить время на учебу, и сразу же отправил его в Театр-студию киноактера.

Неужели у Юматова не было актерского образования? Было. Два года он постигал профессию в киношколе при Мосфильме, куда попал без экзаменов - воспользовался ветеранскими льготами.

Герасимову же Юматов обязан своей первой заметной ролью - Анатолия Попова в "Молодой гвардии". В одном из эпизодов персонажу Юматова приходится глубокой осенью переплывать реку, чтобы с группой товарищей освободить из немецкого плена советских солдат. Этот эпизод - все и решил. Отныне Георгий Юматов для всех - отчаянный, храбрый, тот, кто своих не бросает.

Степан Барабаш в фильме "Они были первыми" (1956)

© Российская газета

Рабочий-комсомолец в историко-революционной киноленте режиссёра Юрия Егорова - еще одна практически автобиографическая роль Юматова.

"В образе Степана я вижу прямо снятую на кальку мою тогдашнюю небольшую биографию. - Вспоминал актер. - В фильме я вернулся просто на десять лет назад, когда единственной мечтой было - на фронт… Риск, опасность, романтика, бесшабашность. Вот и Степан у меня такой - импульсивный, он не привык долго взвешивать "за" и "против".

Актер признавался, что роль в фильме Егорова позволила многое понять о себе и многое дала в профессии: "Я пришёл в кинематограф ощупью. Сначала массовки, небольшие роли, а потом Степан Барабаш… … Героическую романтику, юношеский максимализм я взял с собой в дорогу…"

Серафим Чайка в "Стряпухе" (1965)

© Российская газета

Кто ж не знает Чайку, бригадира комбайнеров! Он же сослуживец молодого Степана Казанца (Иван Савкин), влюбленного в красавицу-стряпуху (Светлана Светличная).

После этой роли он стал любимцем миллионов. Женщины были готовы выстаивать очереди, чтобы посмотреть на Юматова. Эта любовь обыграна в фильме "Москва слезам не верит", где народный кумир сыграл сам себя.

Но и критики боготворили Юматова после "Стряпухи" - вот, мол, наконец, самородок показал себя во всей актерской красе, создал выразительный образ - "настоящего трудягу, покрытого пылью русских полей".

Многие коллеги вспоминали, как во время съёмок в одной из станиц Краснодарского края Юматов попросил у местных жителей цыплят, и ему - естественно! - не отказали. Дальше - больше, актер построил для птенцов загончик и очень заботливо их выращивал. А когда те дошли "до нужной кондиции", угостил съемочную группу свежим жареным мясом.

Ну, настоящий мужчина!

Алексей Трофимов из фильма "Офицеры" (1971)

© Российская Газета

Памятник героям фильма "Офицеры" на Фрунзенской набережной - один из самых популярных в Москве, к нему водят экскурсии, кинопаломники едут к своим любимым Трофимовым и Варраве со всего света.

Однажды и мы приехали сюда, вместе с Алиной Покровской, сыгравшей в "Офицерах" Любу Трофимову. В этот же момент к памятнику подошла туристка… Что было дальше - отдельное кино. Увидев перед собой бронзовую и живую Покровскую, она сначала потеряла дар речи, а затем навзрыд зарыдала: "Ваш фильм - моя жизнь". Это была жена офицера, в тот момент служившего в Крыму.

Как же она нежно гладила скулы Юматова! И букетик полевых цветов - положила рядом с ним.

Нет, такие роли даются не всем. И далеко не режиссерами.

Кстати, с режиссером "Офицеров" Владимиром Роговым артист сработался не сразу, он считал его не очень опытным, а картине прочил большой провал. Напряженная работа над "проходной" ролью закончилась драматично - Юматов сорвался… Съемочная группа даже запирала его в номере отеля - лишь бы не нашел чем опохмелиться, но артиста и тут "выручали" поклонники. В итоге вызвали в экспедицию его жену, актрису Музу Крепкогорскую.

Покровская вспоминала, что уже в те годы Юматов страдал от болей.

"Руки болели и белели прямо на глазах! Оказалось, что это последствия войны, он зимой тонул в Керченском заливе, а в это время вода там уже становилась "салом".

Но если бы не тонул он тогда, если бы не воевал, остались бы в нашей памяти те его трофимовские глаза, разящие правдой и болью?

Василий Певцов - в "Акции" (1987)

© Российская газета

Это последняя крупная роль актера в кино. Коллеги Георгия Александровича рассказывали: когда снимали сцену, в которой персонаж Юматова сбивчиво поет в ресторане старую солдатскую песню, на съемочной площадке царила гробовая тишина. Казалось, Юматов прощается со всеми.

И действительно - больше героических ролей ему не предлагали, стране герои больше не требовались. А играть продажных чиновников, пьяных и тупых полицейских, шулеров Юматов просто не мог. Потому что у него была совсем другая профессия.

Сценарист и друг актера Юрий Мережко вспоминал:

"Все чаще Юматов крыл директоров киностудий матом, а сценарии рвал - они там с ума сошли что ли!"

А еще, рассказывал тот же Мережко, Юматов до последних дней хранил именной кортик, что однажды ему подарили офицеры. Предать их уважение он не мог.