Разумовская рассказала о девизе фильма, который стоит взять на вооружение

Fктриса Карина Разумовская призналась, что исполнение главной роли в фильме «К себе нежно» заставило ее измениться. Об этом она рассказала «Пятому каналу» на премьере картины.

По ее словам, она взяла на вооружение девиз, который в процессе фильма усвоила ее героиня. Актриса отметила, что он помог ей разрешить себе больше.

«Несмотря на нашу расхожесть с этой героиней, конечно, я в конце фильма задумалась — а я-то себе позволяю? А могу, пожалуй, позволить чуть-чуть побольше, решила я, и действительно так и действую», — заявила Разумовская.

В пресс-службе Кинопоиска до этого рассказали «Газете.Ru», что Карина Разумовская исполнила главную роль в экранизации книги-бестселлера Ольги Примаченко «К себе нежно». Она наиболее известна по ролям в проектах «Трасса», «Мажор», «Адъютанты любви» и «Обратная сторона Луны». Артистка сыграла отоларинголога-хирурга Надю, которая к 40 годам понимает, что ничего не знает о себе. Она находится в разводе и воспитывает дочь Оливию. По сюжету, в жизни героини возникают шесть «уроков нежности», каждый из которых поможет ей снова обрести себя.