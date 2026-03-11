«Проект «Конец света» стал высшим достижением в карьере Райана Гослинга

Уже 20 марта состоится премьера фильма «Проект «Аве Мария» («Проект «Конец света» в СНГ). Экранизация романа Энди Вейера расскажет историю учителя Райланда Грейса, который приходит в себя на борту космического корабля и вспоминает, что отправился в путешествие для спасения Земли. Однажды персонаж встречает таинственного инопланетянина, который пытается спасти свой род от той же участи.

По итогам обзоров критиков лента получила 96% одобрения на Rotten Tomatoes — это лучший результат в карьере Райана Гослинга. Предыдущий рекорд удерживал фильм «Драйв», вышедший в 2011 году. В топе картин с канадским актёром также «Ла-Ла Ленд», «Славные парни» и «Игра на понижение».

Самые высокооценённые фильмы с Райаном Гослингом на Rotten Tomatoes