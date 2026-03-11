Шаламе против ДиКаприо: все номинанты «Оскара-2026»
В ночь на 16 марта в лос-анджелесском театре Dolby Theatre пройдет 98-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар». За главную кинонаграду «Лучший фильм» сразятся хоррор «Грешники», криминальный триллер «Битва за битвой», драмеди «Бугония», байопик «Марти Великолепный» и киноадаптация романа «Франкенштейн». Список номинантов «Оскара-2026» и их шансы на победу — в материале «Вечерней Москвы».
Номинанты
Лидером номинаций стал фильм «Грешники». Он номинирован в 16 категориях, и это абсолютный рекорд в истории «Оскара». В прошлые годы «Титаник» и «Ла-Ла Ленд» получили номинации лишь в 14 категориях.
Одну из номинаций в этом году получил короткометражный мультфильм «Три сестры» от российского режиссера-аниматора Константина Бронзита («Алеша Попович и Тугарин Змей»). До этого режиссер был уже дважды номинирован на «Оскар» за короткометражные мультфильмы «Уборная история — любовная история» и «Мы не можем жить без космоса». Бронзит считает, что шансы на победу есть у всех номинантов, в том числе и у него, передает ТАСС.
Одной из главных интриг вечера может стать противостояние актеров Леонардо ДиКаприо и Тимоти Шаламе в номинации «Лучшая мужская роль». На церемонии вручения премии «Золотой глобус — 2026» Шаламе уже обошел ДиКаприо в номинации «Лучший актер комедии или мюзикла», и теперь зрители гадают, кто из них получит «Оскара». Полный список номинантов выглядит так:
Лучший фильм
- «Битва за битвой»;
- «Бугония»;
- «Хамнет»;
- «Грешники»;
- «Секретный агент»;
- «Сентиментальная ценность»;
- «Сны поездов»;
- «Марти Великолепный»;
- «Франкенштейн»;
- F1.
Лучшая режиссура
- Хлоя Чжао — «Хамнет»;
- Джош Сафди — «Марти Великолепный»;
- Пол Томас Андерсон — «Битва за битвой»;
- Йоаким Триер — «Сентиментальная ценность»;
- Райан Куглер — «Грешники».
Лучшая мужская роль
- Тимоти Шаламе — «Марти Великолепный» (роль Марти Маузера);
- Леонардо Ди Каприо — «Битва за битвой» (роль Боба Фергюсона);
- Итан Хоук — «Голубая луна» (роль Лоренца Харта);
- Майкл Б. Джордан — «Грешники» (роли Элайджи Мура и Элиаса Мура);
- Вагнер Моура — «Секретный агент» (роль Армандо Солимоиса).
Лучшая женская роль
- Джесси Бакли — «Хамнет» (роль Агнес Хэтэуэй);
- Роуз Бирн — «Я бы тебя пнула, если бы могла» (роль Линды);
- Кейт Хадсон — «Мелодия их мечты» (роль Клэр Сардина);
- Ренате Реинсве — «Сентиментальная ценность» (роль Норы Борг);
- Эмма Стоун — «Бугония» (роль Мишель Фуллер).
Лучший актер второго плана
- Бенисио Дель Торо — «Битва за битвой» (роль Серхио Сен-Карлоса);
- Джейкоб Элорди — «Франкенштейн» (роль Чудовища);
- Делрой Линдо — «Грешники» (роль Делты Слима);
- Шон Пенн — «Битва за битвой» (роль Стивена Локджо);
- Стеллан Скарсгард — «Сентиментальная ценность» (роль Густава Борга).
Лучшая актриса второго плана
- Эль Фаннинг — «Сентиментальная ценность» (роль Рэйчел Кэмп);
- Инга Ибсдоттер-Лиллеос — «Сентиментальная ценность» (роль Агнес Борг Петтерсен);
- Эми Мэдиган — «Орудия» (роль Глэдис);
- Вунми Мосаку — «Грешники» (роль Энни);
- Тейяна Тейлор — «Битва за битвой» (роль Перфидии Беверли Хиллс).
Лучший оригинальный сценарий
- Роберт Каплоу — «Голубая луна»;
- Джафар Панахи при участии Шадмехра Растина, Надера Сайвара и Мехди Махмудиана — «Простая случайность»;
- Джош Сафди и Рональд Бронштейн — «Марти Великолепный»;
- Эскиль Вогт и Йоаким Триер — «Сентиментальная ценность»;
- Райан Куглер — «Грешники».
Лучший адаптированный сценарий
- Уилл Трейси — «Бугония» (на основе фильма «Спасти зеленую планету!» Чан Джун Хвана);
- Гильермо дель Торо — «Франкенштейн» (на основе книги «Франкенштейн, или Современный Прометей» Мэри Шелли);
- Хлоя Чжао и Мэгги О'Фаррелл — «Хамнет» (на основе романа Мэгги О'Фаррелл);
- Пол Томас Андерсон — «Битва за битвой» (на основе романа «Вайнленд» Томаса Пинчона);
- Клинт Бентли и Грег Куидар — «Сны поездов» (на основе повести Дениса Джонсона).
Лучшая операторская работа
- Дан Лаустсен («Франкенштейн»);
- Дариус Хонджи («Марти Великолепный»);
- Майкл Бауман («Битва за битвой»);
- Отем Дюральд («Грешники»);
- Адольфо Велозо («Сны поездов»).
Лучший анимационный полнометражный фильм
- «Арко»;
- «Элио»;
- «Кей-поп-охотницы на демонов»;
- «Маленькая Амели»;
- «Зверополис-2».
Лучший фильм на иностранном языке
- «Голос Хинд Раджаб»;
- «Секретный агент»;
- «Сентиментальная ценность»;
- «Сират»;
- «Простая случайность».
Лучший монтаж
- «Битва за битвой»;
- «Сентиментальная ценность»;
- «Грешники»;
- «Марти Великолепный»;
- F1.
Лучший кастинг
- «Марти Великолепный»;
- «Гамнет»;
- «Битва за битвой»;
- «Секретный агент»;
- «Грешники».
Лучшие визуальные эффекты
- «Аватар: Пламя и пепел»;
- «Грешники»;
- «Мир Юрского периода: Возрождение»;
- «Школьный автобус»;
- F1.
Лучшая музыка к фильму
- Александр Деспла («Франкенштейн»);
- Макс Рихтер («Гамнет»);
- Джонни Гринвуд («Битва за битвой»);
- Джерскин Фендрикс («Бугония»);
- Людвиг Горанссон («Грешники»).
Лучшая песня
- «Dear Me» (Diane Warren: Relentless);
- «Golden» («Кей-поп-охотницы на демонов»);
- «I Lied to You» («Грешники»);
- «Sweet Dreams of Joy» (Viva Verdi);
- «Train Dreams» («Сны поездов»).
Лучший звук
- «Франкенштейн»;
- «Битва за битвой»;
- «Грешники»;
- «Сират»;
- F1.
Лучшая работа художника-постановщика
- «Битва за битвой»;
- «Франкенштейн»;
- «Гамнет»;
- «Марти Великолепный»;
- «Грешники».
Лучший дизайн костюмов
- «Гамнет»;
- «Грешники»;
- «Аватар: Пламя и пепел»;
- «Марти Великолепный»;
- «Франкенштейн».
Лучший грим и прически
- «Грешники»;
- «Франкенштейн»;
- «Крушитель»;
- «Гадкая сестра»;
- «Национальное достояние».
Лучший документальный фильм
- «Сквозь камни»;
- «Идеальная соседка»;
- «Господин Никто против Путина»;
- «Приходите посмотреть на меня в хорошем свете»;
- «Алабамское решение».
Лучший короткометражный документальный фильм
- «Все пустые комнаты»;
- «Вооруженный лишь камерой: жизнь и смерть Брента Рено»;
- «Детей больше нет: были и ушли»;
- «Дьявол занят»;
- «Совершенно странное явление».
- Лучший игровой короткометражный фильм
- «Клеймо мясника»;
- «Друг Дороти»;
- «Историческая драма Джейн Остин»;
- «Певцы»;
- «Два человека обмениваются слюной».
Лучший короткометражный анимационный фильм
- «Три сестры»;
- «Бабочка»;
- «Вечнозеленый»;
- «Девушка, которая плакала жемчугом»;
- «Пенсионный план».
У кого есть шансы получить «Оскар»
Кинокритик Роман Григорьев в беседе с «Вечерней Москвой» поделился мнением о 16 номинациях для фильма «Грешники». По его словам, для этой картины этого «объективно слишком много».
— В фильме нет ничего выдающегося, чтобы он реально мог претендовать, я уж не говорю о получении 16 статуэток. Конечно, он их все не возьмет. Возможно, это расчет: чем больше заявок в разных категориях, тем больше шансов на победу, — предположил собеседник «ВМ».
По его словам, «Грешники» могут рассчитывать на то, что академики все же дадут несколько премий «Оскар»: три — максимум четыре статуэтки. При этом те работы, которые режиссер картины Райан Куглер снимал ранее, не были столь же выдающимися, как «Грешники».
— Фильм «Сентиментальная ценность», возможно, мог бы претендовать на приз, если бы это был не Голливуд, а какой-нибудь европейский кинофестиваль. Это кино сложное для формата «Оскара» и, скорее, рассчитано на утонченную публику, на киноманов, а не на массового зрителя, — считает кинокритик.
Он объяснил, что в термине «массовый» нет ничего плохого. Между программой европейских кинофестивалей и программой «Оскара» есть существенная разница, и «Сентиментальная ценность» скорее могла бы рассчитывать на приз в Европе, но не в Америке.
— Что касается претендентов на «Лучшую мужскую роль», то в этом году для меня неочевидно, кто станет победителем: Шаламе или ДиКаприо, или Хоук — кто из них заслуживает «Оскара». И дело не в их актерских способностях, с ними все в порядке. Просто фильмы, в которых они снимались, довольно спорные и получили у критиков неоднозначные оценки, — отметил Григорьев.
«Марти Великолепный» и «Битва за битвой» не вызвали у зрителей и критиков некоего подъема. Они не стали выдающимися киноявлениями. И актеры, которые в них сыграли, достойны получить «Оскар», но не за роли в этих конкретных фильмах.
— В целом в этом году «Оскар» вызывает мало интереса, потому что в предыдущие годы заявленные картины-номинанты были куда интереснее, — заключил кинокритик.
В 2025 году российского актера Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора» режиссера Шона Бейкера. Заветную награду он, увы, так и не получил. В чем феномен российского актера, выясняла «Вечерняя Москва».