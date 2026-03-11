Шаламе против ДиКаприо: все номинанты «Оскара-2026»

В ночь на 16 марта в лос-анджелесском театре Dolby Theatre пройдет 98-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар». За главную кинонаграду «Лучший фильм» сразятся хоррор «Грешники», криминальный триллер «Битва за битвой», драмеди «Бугония», байопик «Марти Великолепный» и киноадаптация романа «Франкенштейн». Список номинантов «Оскара-2026» и их шансы на победу — в материале «Вечерней Москвы».

Номинанты

Лидером номинаций стал фильм «Грешники». Он номинирован в 16 категориях, и это абсолютный рекорд в истории «Оскара». В прошлые годы «Титаник» и «Ла-Ла Ленд» получили номинации лишь в 14 категориях.

Одну из номинаций в этом году получил короткометражный мультфильм «Три сестры» от российского режиссера-аниматора Константина Бронзита («Алеша Попович и Тугарин Змей»). До этого режиссер был уже дважды номинирован на «Оскар» за короткометражные мультфильмы «Уборная история — любовная история» и «Мы не можем жить без космоса». Бронзит считает, что шансы на победу есть у всех номинантов, в том числе и у него, передает ТАСС.

Одной из главных интриг вечера может стать противостояние актеров Леонардо ДиКаприо и Тимоти Шаламе в номинации «Лучшая мужская роль». На церемонии вручения премии «Золотой глобус — 2026» Шаламе уже обошел ДиКаприо в номинации «Лучший актер комедии или мюзикла», и теперь зрители гадают, кто из них получит «Оскара». Полный список номинантов выглядит так:

Лучший фильм

«Битва за битвой»;

«Бугония»;

«Хамнет»;

«Грешники»;

«Секретный агент»;

«Сентиментальная ценность»;

«Сны поездов»;

«Марти Великолепный»;

«Франкенштейн»;

F1.

Лучшая режиссура

Хлоя Чжао — «Хамнет»;

Джош Сафди — «Марти Великолепный»;

Пол Томас Андерсон — «Битва за битвой»;

Йоаким Триер — «Сентиментальная ценность»;

Райан Куглер — «Грешники».

Лучшая мужская роль

Тимоти Шаламе — «Марти Великолепный» (роль Марти Маузера);

Леонардо Ди Каприо — «Битва за битвой» (роль Боба Фергюсона);

Итан Хоук — «Голубая луна» (роль Лоренца Харта);

Майкл Б. Джордан — «Грешники» (роли Элайджи Мура и Элиаса Мура);

Вагнер Моура — «Секретный агент» (роль Армандо Солимоиса).

Лучшая женская роль

Джесси Бакли — «Хамнет» (роль Агнес Хэтэуэй);

Роуз Бирн — «Я бы тебя пнула, если бы могла» (роль Линды);

Кейт Хадсон — «Мелодия их мечты» (роль Клэр Сардина);

Ренате Реинсве — «Сентиментальная ценность» (роль Норы Борг);

Эмма Стоун — «Бугония» (роль Мишель Фуллер).

Лучший актер второго плана

Бенисио Дель Торо — «Битва за битвой» (роль Серхио Сен-Карлоса);

Джейкоб Элорди — «Франкенштейн» (роль Чудовища);

Делрой Линдо — «Грешники» (роль Делты Слима);

Шон Пенн — «Битва за битвой» (роль Стивена Локджо);

Стеллан Скарсгард — «Сентиментальная ценность» (роль Густава Борга).

Лучшая актриса второго плана

Эль Фаннинг — «Сентиментальная ценность» (роль Рэйчел Кэмп);

Инга Ибсдоттер-Лиллеос — «Сентиментальная ценность» (роль Агнес Борг Петтерсен);

Эми Мэдиган — «Орудия» (роль Глэдис);

Вунми Мосаку — «Грешники» (роль Энни);

Тейяна Тейлор — «Битва за битвой» (роль Перфидии Беверли Хиллс).

Лучший оригинальный сценарий

Роберт Каплоу — «Голубая луна»;

Джафар Панахи при участии Шадмехра Растина, Надера Сайвара и Мехди Махмудиана — «Простая случайность»;

Джош Сафди и Рональд Бронштейн — «Марти Великолепный»;

Эскиль Вогт и Йоаким Триер — «Сентиментальная ценность»;

Райан Куглер — «Грешники».

Лучший адаптированный сценарий

Уилл Трейси — «Бугония» (на основе фильма «Спасти зеленую планету!» Чан Джун Хвана);

Гильермо дель Торо — «Франкенштейн» (на основе книги «Франкенштейн, или Современный Прометей» Мэри Шелли);

Хлоя Чжао и Мэгги О'Фаррелл — «Хамнет» (на основе романа Мэгги О'Фаррелл);

Пол Томас Андерсон — «Битва за битвой» (на основе романа «Вайнленд» Томаса Пинчона);

Клинт Бентли и Грег Куидар — «Сны поездов» (на основе повести Дениса Джонсона).

Лучшая операторская работа

Дан Лаустсен («Франкенштейн»);

Дариус Хонджи («Марти Великолепный»);

Майкл Бауман («Битва за битвой»);

Отем Дюральд («Грешники»);

Адольфо Велозо («Сны поездов»).

Лучший анимационный полнометражный фильм

«Арко»;

«Элио»;

«Кей-поп-охотницы на демонов»;

«Маленькая Амели»;

«Зверополис-2».

Лучший фильм на иностранном языке

«Голос Хинд Раджаб»;

«Секретный агент»;

«Сентиментальная ценность»;

«Сират»;

«Простая случайность».

Лучший монтаж

«Битва за битвой»;

«Сентиментальная ценность»;

«Грешники»;

«Марти Великолепный»;

F1.

Лучший кастинг

«Марти Великолепный»;

«Гамнет»;

«Битва за битвой»;

«Секретный агент»;

«Грешники».

Лучшие визуальные эффекты

«Аватар: Пламя и пепел»;

«Грешники»;

«Мир Юрского периода: Возрождение»;

«Школьный автобус»;

F1.

Лучшая музыка к фильму

Александр Деспла («Франкенштейн»);

Макс Рихтер («Гамнет»);

Джонни Гринвуд («Битва за битвой»);

Джерскин Фендрикс («Бугония»);

Людвиг Горанссон («Грешники»).

Лучшая песня

«Dear Me» (Diane Warren: Relentless);

«Golden» («Кей-поп-охотницы на демонов»);

«I Lied to You» («Грешники»);

«Sweet Dreams of Joy» (Viva Verdi);

«Train Dreams» («Сны поездов»).

Лучший звук

«Франкенштейн»;

«Битва за битвой»;

«Грешники»;

«Сират»;

F1.

Лучшая работа художника-постановщика

«Битва за битвой»;

«Франкенштейн»;

«Гамнет»;

«Марти Великолепный»;

«Грешники».

Лучший дизайн костюмов

«Гамнет»;

«Грешники»;

«Аватар: Пламя и пепел»;

«Марти Великолепный»;

«Франкенштейн».

Лучший грим и прически

«Грешники»;

«Франкенштейн»;

«Крушитель»;

«Гадкая сестра»;

«Национальное достояние».

Лучший документальный фильм

«Сквозь камни»;

«Идеальная соседка»;

«Господин Никто против Путина»;

«Приходите посмотреть на меня в хорошем свете»;

«Алабамское решение».

Лучший короткометражный документальный фильм

«Все пустые комнаты»;

«Вооруженный лишь камерой: жизнь и смерть Брента Рено»;

«Детей больше нет: были и ушли»;

«Дьявол занят»;

«Совершенно странное явление».

Лучший игровой короткометражный фильм

«Клеймо мясника»;

«Друг Дороти»;

«Историческая драма Джейн Остин»;

«Певцы»;

«Два человека обмениваются слюной».

Лучший короткометражный анимационный фильм

«Три сестры»;

«Бабочка»;

«Вечнозеленый»;

«Девушка, которая плакала жемчугом»;

«Пенсионный план».

У кого есть шансы получить «Оскар»

Кинокритик Роман Григорьев в беседе с «Вечерней Москвой» поделился мнением о 16 номинациях для фильма «Грешники». По его словам, для этой картины этого «объективно слишком много».

— В фильме нет ничего выдающегося, чтобы он реально мог претендовать, я уж не говорю о получении 16 статуэток. Конечно, он их все не возьмет. Возможно, это расчет: чем больше заявок в разных категориях, тем больше шансов на победу, — предположил собеседник «ВМ».

По его словам, «Грешники» могут рассчитывать на то, что академики все же дадут несколько премий «Оскар»: три — максимум четыре статуэтки. При этом те работы, которые режиссер картины Райан Куглер снимал ранее, не были столь же выдающимися, как «Грешники».

— Фильм «Сентиментальная ценность», возможно, мог бы претендовать на приз, если бы это был не Голливуд, а какой-нибудь европейский кинофестиваль. Это кино сложное для формата «Оскара» и, скорее, рассчитано на утонченную публику, на киноманов, а не на массового зрителя, — считает кинокритик.

Он объяснил, что в термине «массовый» нет ничего плохого. Между программой европейских кинофестивалей и программой «Оскара» есть существенная разница, и «Сентиментальная ценность» скорее могла бы рассчитывать на приз в Европе, но не в Америке.

— Что касается претендентов на «Лучшую мужскую роль», то в этом году для меня неочевидно, кто станет победителем: Шаламе или ДиКаприо, или Хоук — кто из них заслуживает «Оскара». И дело не в их актерских способностях, с ними все в порядке. Просто фильмы, в которых они снимались, довольно спорные и получили у критиков неоднозначные оценки, — отметил Григорьев.

«Марти Великолепный» и «Битва за битвой» не вызвали у зрителей и критиков некоего подъема. Они не стали выдающимися киноявлениями. И актеры, которые в них сыграли, достойны получить «Оскар», но не за роли в этих конкретных фильмах.

— В целом в этом году «Оскар» вызывает мало интереса, потому что в предыдущие годы заявленные картины-номинанты были куда интереснее, — заключил кинокритик.

