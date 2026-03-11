$79.0791.94

Шаламе против ДиКаприо: все номинанты «Оскара-2026»

В ночь на 16 марта в лос-анджелесском театре Dolby Theatre пройдет 98-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар». За главную кинонаграду «Лучший фильм» сразятся хоррор «Грешники», криминальный триллер «Битва за битвой», драмеди «Бугония», байопик «Марти Великолепный» и киноадаптация романа «Франкенштейн». Список номинантов «Оскара-2026» и их шансы на победу — в материале «Вечерней Москвы».

Номинанты

Лидером номинаций стал фильм «Грешники». Он номинирован в 16 категориях, и это абсолютный рекорд в истории «Оскара». В прошлые годы «Титаник» и «Ла-Ла Ленд» получили номинации лишь в 14 категориях.

Одну из номинаций в этом году получил короткометражный мультфильм «Три сестры» от российского режиссера-аниматора Константина Бронзита («Алеша Попович и Тугарин Змей»). До этого режиссер был уже дважды номинирован на «Оскар» за короткометражные мультфильмы «Уборная история — любовная история» и «Мы не можем жить без космоса». Бронзит считает, что шансы на победу есть у всех номинантов, в том числе и у него, передает ТАСС.

Одной из главных интриг вечера может стать противостояние актеров Леонардо ДиКаприо и Тимоти Шаламе в номинации «Лучшая мужская роль». На церемонии вручения премии «Золотой глобус — 2026» Шаламе уже обошел ДиКаприо в номинации «Лучший актер комедии или мюзикла», и теперь зрители гадают, кто из них получит «Оскара». Полный список номинантов выглядит так:

Лучший фильм

  • «Битва за битвой»;
  • «Бугония»;
  • «Хамнет»;
  • «Грешники»;
  • «Секретный агент»;
  • «Сентиментальная ценность»;
  • «Сны поездов»;
  • «Марти Великолепный»;
  • «Франкенштейн»;
  • F1.

Лучшая режиссура

  • Хлоя Чжао — «Хамнет»;
  • Джош Сафди — «Марти Великолепный»;
  • Пол Томас Андерсон — «Битва за битвой»;
  • Йоаким Триер — «Сентиментальная ценность»;
  • Райан Куглер — «Грешники».

Лучшая мужская роль

  • Тимоти Шаламе — «Марти Великолепный» (роль Марти Маузера);
  • Леонардо Ди Каприо — «Битва за битвой» (роль Боба Фергюсона);
  • Итан Хоук — «Голубая луна» (роль Лоренца Харта);
  • Майкл Б. Джордан — «Грешники» (роли Элайджи Мура и Элиаса Мура);
  • Вагнер Моура — «Секретный агент» (роль Армандо Солимоиса).

Лучшая женская роль

  • Джесси Бакли — «Хамнет» (роль Агнес Хэтэуэй);
  • Роуз Бирн — «Я бы тебя пнула, если бы могла» (роль Линды);
  • Кейт Хадсон — «Мелодия их мечты» (роль Клэр Сардина);
  • Ренате Реинсве — «Сентиментальная ценность» (роль Норы Борг);
  • Эмма Стоун — «Бугония» (роль Мишель Фуллер).

Лучший актер второго плана

  • Бенисио Дель Торо — «Битва за битвой» (роль Серхио Сен-Карлоса);
  • Джейкоб Элорди — «Франкенштейн» (роль Чудовища);
  • Делрой Линдо — «Грешники» (роль Делты Слима);
  • Шон Пенн — «Битва за битвой» (роль Стивена Локджо);
  • Стеллан Скарсгард — «Сентиментальная ценность» (роль Густава Борга).

Лучшая актриса второго плана

  • Эль Фаннинг — «Сентиментальная ценность» (роль Рэйчел Кэмп);
  • Инга Ибсдоттер-Лиллеос — «Сентиментальная ценность» (роль Агнес Борг Петтерсен);
  • Эми Мэдиган — «Орудия» (роль Глэдис);
  • Вунми Мосаку — «Грешники» (роль Энни);
  • Тейяна Тейлор — «Битва за битвой» (роль Перфидии Беверли Хиллс).

Лучший оригинальный сценарий

  • Роберт Каплоу — «Голубая луна»;
  • Джафар Панахи при участии Шадмехра Растина, Надера Сайвара и Мехди Махмудиана — «Простая случайность»;
  • Джош Сафди и Рональд Бронштейн — «Марти Великолепный»;
  • Эскиль Вогт и Йоаким Триер — «Сентиментальная ценность»;
  • Райан Куглер — «Грешники».

Лучший адаптированный сценарий

  • Уилл Трейси — «Бугония» (на основе фильма «Спасти зеленую планету!» Чан Джун Хвана);
  • Гильермо дель Торо — «Франкенштейн» (на основе книги «Франкенштейн, или Современный Прометей» Мэри Шелли);
  • Хлоя Чжао и Мэгги О'Фаррелл — «Хамнет» (на основе романа Мэгги О'Фаррелл);
  • Пол Томас Андерсон — «Битва за битвой» (на основе романа «Вайнленд» Томаса Пинчона);
  • Клинт Бентли и Грег Куидар — «Сны поездов» (на основе повести Дениса Джонсона).

Лучшая операторская работа

  • Дан Лаустсен («Франкенштейн»);
  • Дариус Хонджи («Марти Великолепный»);
  • Майкл Бауман («Битва за битвой»);
  • Отем Дюральд («Грешники»);
  • Адольфо Велозо («Сны поездов»).

Лучший анимационный полнометражный фильм

  • «Арко»;
  • «Элио»;
  • «Кей-поп-охотницы на демонов»;
  • «Маленькая Амели»;
  • «Зверополис-2».

Лучший фильм на иностранном языке

  • «Голос Хинд Раджаб»;
  • «Секретный агент»;
  • «Сентиментальная ценность»;
  • «Сират»;
  • «Простая случайность».

Лучший монтаж

  • «Битва за битвой»;
  • «Сентиментальная ценность»;
  • «Грешники»;
  • «Марти Великолепный»;
  • F1.

Лучший кастинг

  • «Марти Великолепный»;
  • «Гамнет»;
  • «Битва за битвой»;
  • «Секретный агент»;
  • «Грешники».

Лучшие визуальные эффекты

  • «Аватар: Пламя и пепел»;
  • «Грешники»;
  • «Мир Юрского периода: Возрождение»;
  • «Школьный автобус»;
  • F1.

Лучшая музыка к фильму

  • Александр Деспла («Франкенштейн»);
  • Макс Рихтер («Гамнет»);
  • Джонни Гринвуд («Битва за битвой»);
  • Джерскин Фендрикс («Бугония»);
  • Людвиг Горанссон («Грешники»).

Лучшая песня

  • «Dear Me» (Diane Warren: Relentless);
  • «Golden» («Кей-поп-охотницы на демонов»);
  • «I Lied to You» («Грешники»);
  • «Sweet Dreams of Joy» (Viva Verdi);
  • «Train Dreams» («Сны поездов»).

Лучший звук

  • «Франкенштейн»;
  • «Битва за битвой»;
  • «Грешники»;
  • «Сират»;
  • F1.

Лучшая работа художника-постановщика

  • «Битва за битвой»;
  • «Франкенштейн»;
  • «Гамнет»;
  • «Марти Великолепный»;
  • «Грешники».

Лучший дизайн костюмов

  • «Гамнет»;
  • «Грешники»;
  • «Аватар: Пламя и пепел»;
  • «Марти Великолепный»;
  • «Франкенштейн».

Лучший грим и прически

  • «Грешники»;
  • «Франкенштейн»;
  • «Крушитель»;
  • «Гадкая сестра»;
  • «Национальное достояние».

Лучший документальный фильм

  • «Сквозь камни»;
  • «Идеальная соседка»;
  • «Господин Никто против Путина»;
  • «Приходите посмотреть на меня в хорошем свете»;
  • «Алабамское решение».

Лучший короткометражный документальный фильм

  • «Все пустые комнаты»;
  • «Вооруженный лишь камерой: жизнь и смерть Брента Рено»;
  • «Детей больше нет: были и ушли»;
  • «Дьявол занят»;
  • «Совершенно странное явление».
  • Лучший игровой короткометражный фильм
  • «Клеймо мясника»;
  • «Друг Дороти»;
  • «Историческая драма Джейн Остин»;
  • «Певцы»;
  • «Два человека обмениваются слюной».

Лучший короткометражный анимационный фильм

  • «Три сестры»;
  • «Бабочка»;
  • «Вечнозеленый»;
  • «Девушка, которая плакала жемчугом»;
  • «Пенсионный план».

У кого есть шансы получить «Оскар»

Кинокритик Роман Григорьев в беседе с «Вечерней Москвой» поделился мнением о 16 номинациях для фильма «Грешники». По его словам, для этой картины этого «объективно слишком много».

— В фильме нет ничего выдающегося, чтобы он реально мог претендовать, я уж не говорю о получении 16 статуэток. Конечно, он их все не возьмет. Возможно, это расчет: чем больше заявок в разных категориях, тем больше шансов на победу, — предположил собеседник «ВМ».

По его словам, «Грешники» могут рассчитывать на то, что академики все же дадут несколько премий «Оскар»: три — максимум четыре статуэтки. При этом те работы, которые режиссер картины Райан Куглер снимал ранее, не были столь же выдающимися, как «Грешники».

— Фильм «Сентиментальная ценность», возможно, мог бы претендовать на приз, если бы это был не Голливуд, а какой-нибудь европейский кинофестиваль. Это кино сложное для формата «Оскара» и, скорее, рассчитано на утонченную публику, на киноманов, а не на массового зрителя, — считает кинокритик.

Он объяснил, что в термине «массовый» нет ничего плохого. Между программой европейских кинофестивалей и программой «Оскара» есть существенная разница, и «Сентиментальная ценность» скорее могла бы рассчитывать на приз в Европе, но не в Америке.

— Что касается претендентов на «Лучшую мужскую роль», то в этом году для меня неочевидно, кто станет победителем: Шаламе или ДиКаприо, или Хоук — кто из них заслуживает «Оскара». И дело не в их актерских способностях, с ними все в порядке. Просто фильмы, в которых они снимались, довольно спорные и получили у критиков неоднозначные оценки, — отметил Григорьев.

«Марти Великолепный» и «Битва за битвой» не вызвали у зрителей и критиков некоего подъема. Они не стали выдающимися киноявлениями. И актеры, которые в них сыграли, достойны получить «Оскар», но не за роли в этих конкретных фильмах.

— В целом в этом году «Оскар» вызывает мало интереса, потому что в предыдущие годы заявленные картины-номинанты были куда интереснее, — заключил кинокритик.

В 2025 году российского актера Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора» режиссера Шона Бейкера. Заветную награду он, увы, так и не получил. В чем феномен российского актера, выясняла «Вечерняя Москва».