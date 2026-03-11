Арнольд Шварценеггер вернется к роли Конана

Легенда Голливуда Арнольд Шварценеггер сообщил о разработке третьей части истории киммерийского воина Конана (King Conan).

Как сообщает The Hollywood Reporter, об этом экс-губернатор Калифорнии и директор Netflix по экшну рассказал, выступая на Arnold Sports Festival в Огайо.

По словам Шварценеггера, "это отличная история, в которой Конан 40 лет был королем, но постепенно его стали вытеснять из королевства". В ходе конфликта герой пропадает, но возвращается и начинаются "всевозможные безумства, насилие и магия".

"В наше время есть необходимые спецэффекты и достаточно денег, чтобы сделать эти фильмы по-настоящему крутыми. С нетерпением жду всех этих проектов", - сказал он.

Разработкой ленты займется 20th Century Studios, режиссером и сценаристом станет Кристофер МакКуорри, известный по последним частям франшизы "Миссия невыполнима".

Ранее Шварценеггер также заявлял, что обсуждает свое участие во франшизе "Хищник".

Рассказы с участием Конана, созданные Робертом Э. Говардом, впервые появились на страницах журнала Weird Tales в 1930-е годы. В 1970 году начали публиковаться основанные на цикле комиксы, выходят они и по сей день.

В 1982 году Джон Милиус снял фильм "Конан-варвар": для кинокарьеры 35-летнего культуриста Шварценеггер роль стала прорывной, сама картина была признана эталоном поджанра фэнтези "меч и магия" и стремительно обрела культовый статус.

В 1984 году Железный Арни вернулся к образу в "Конане-разрушителе", однако в силу ряда причин лента получила прохладный прием.

В 1987 году студия Universal Pictures собиралась завершить трилогию фильмом "Конан-завоеватель". Шварценеггер участвовать в проекте не смог (был занят на съемках "Хищника") и роль предложили будущему сериальному Гераклу Кевину Сорбо. Он назвал ее "чужой" и отказался, согласившись спустя 10 лет, когда сюжет переделали (Конана заменили на другого героя Говарда - Кулла из Атлантиды).

В 1990-е увидели свет телесериал с культуристом Ральфом Меллером и мультсериал, в 2011 роль Конана доверили звезде "Игры престолов" (18+) Джейсону Момоа. Перезапуск франшизы был разгромлен критиками и продолжения не получил.