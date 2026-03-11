Спейси раскрыл настоящие причины увольнения из финала «Карточного домика»

Издание The Hollywood Reporter раскрыло подробности очердного судебного заседания в Калифорнии с участием скандального актёра Кевина Спейси. В этот раз артист дал показания на счёт его исключения из сериала «Карточный домик» в 2017 году.

© кадр из сериала «Карточный домик»

Гражданское дело связано с продюсерами шоу из Media Rights Capita и страховой компанией. Спейси рассказал, что был готов сниматься в шестом сезоне проекта, но был несправедливо уволен из-за обвинений в сексуальных домогательствах и диагнозе «сексуальная зависимость». Актёр продолжает отрицать вину и уверен, что продюсеры лишили его работы, чтобы подать крупную страховую претензию для возмещения убытков.

В медицинских документах встречаются комментарии, которые мне приписывают, хотя я их никогда не произносил. Только позже узнал, что на самом деле мне поставили диагноз «сексуально-компульсивное расстройство». Я не могу оспорить это с профессиональной точки зрения, но могу оспорить это лично

Кевина Спейси начали обвинять в сексуальных домогательствах в 2017 году. С тех пор артист перестал сниматься в голливудских фильмах. Ранее он играл главную роль в сериале «Карточный домик» — политическом проекте от стримингового сервиса Netflix. Актёр был уволен после пятого сезона, из-за чего для создания продолжения авторам пришлось полностью убрать из сюжета его героя и сконцентрироваться на супруге персонажа.

В середине июля 2023 года жюри присяжных лондонского Королевского суда признало Кевина Спейси невиновным по всем девяти пунктам обвинения в сексуальных домогательствах. В следующем году актёра также оправдали, но уже в британском суде.