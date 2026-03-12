Как Лайза Миннелли стала легендой мирового кино

Лайза Миннелли - один из самых парадоксальных случаев в практике мирового кино: громовой успех в фильме Боба Фоссе "Кабаре", неудачные попытки его повторить в фильмах "Нью-Йорк, Нью-Йорк" и "Артур", два десятка совсем проходных картин, и в результате она рискует остаться в истории суперзвездой одной-единственной роли - Салли Боулз. Хотя за роль в малоизвестном фильме Алана Пакулы "Бесплодная кукушка" она даже выдвигалась на премию "Оскар", именно Салли Боулз сделала ее суперзвездой и легендой.

Другое дело - театр, где Лайза Миннелли работает постоянно и довольно успешно. Здесь в сравнительно юном возрасте она сыграла ту же Салли Боулз, сыграла сложнейшую по вокалу двойную роль в мюзикле "Виктор/Виктория" и в возрасте 19 лет впервые получила театральную премию "Тони" за роль в мюзикле "Флора - красная угроза", после которой ее признали одной из самых перспективных актрис нового поколения. В театре она впервые сыграла и роль Салли Боулз - настолько успешно, что ее триумф был подкреплен телевизионным шоу "Лайза через букву З".

Лайза родилась в кинематографической семье. Мать - суперзвезда тех лет Джуди Гарлэнд, прославленная героиня таких фильмов, как "Волшебник страны Оз", "Встречай меня в Сент-Луисе", "Пасхальный парад", "Летние гастроли"… Отец - знаменитый кинорежиссер, создатель таких классических киномюзиклов, как "Бригадун", "Пират", "Жижи"… Понятно, что, несмотря на сложности в семье, она не могла не стать актрисой и впервые появилась на экранах в трехлетнем возрасте в фильме "Старым добрым летом", а уже подростком выступала вместе с матерью в ее телевизионных шоу.

В фильме "Кабаре" для глобального триумфа сошлось все: и талант его режиссера, хореографа Боба Фоссе, и музыка Джона Кандера, и антифашистский пафос либретто Джо Мастероффа и Фреда Эбба, и редкостно удачный кастинг. Роль певички третьесортного берлинского кабаре 30-х годов на сценах мира блестяще играли многие суперзвезды, включая Джуди Денч, но исполнение Лайзы Миннелли стало как бы эталонным, она за эту роль получила премии "Золотой глобус", BAFTA и "Оскар".

"Кабаре" - значительно больше, чем развлекательный мюзикл. Это редкой глубины художественный анамнез фашизма, история того, как он постепенно проникает в жизнь и души обывателя, как становится непререкаемым законом бытия. Через изменения кабаретного репертуара мы видим, как меняется мировоззрение бюргера, как расизм, нацизм и военный марш становятся главной мелодией жизни. И в центре всего этого - судьба маленькой певички, одержимой бешеными амбициями. Лайза Миннелли с ее уникально яркой внешностью играла ее наотмашь, она там сексуальна и фригидна одновременно, и трагизм обреченности чувствовался с первого ее выхода. Это фильм, захватывающий сразу и навсегда, он вошел в пятерку самых значительных мюзиклов США, и не знать его - то же самое, что не читать "Анну Каренину" и ничего не знать о Гамлете. Лайза Миннелли действительно могла бы не сыграть больше ни одной роли - она все равно была бы в ареопаге самых романтичных и трагичных легенд мирового кино.

В 1980 году она приняла участие в качестве партнерши знаменитого русского танцовщика в роскошном телевизионном шоу "Барышников на Бродвее" - там Михаил Барышников танцует и поет с ней номера из "Кабаре", "Кордебалета", "Целуй меня, Кэт", "Хелло, Долли!", "Оклахомы", и она потрясающе поет из "Смешной девчонки". Универсальность ее дарований певицы, танцовщицы и невообразимо органичной драматической актрисы, ее вулканический темперамент снова проявились там в полной мере. Шоу получило 4 национальные премии "Эмми".

Среди ее интимных связей было много селебрити, и среди них Питер Селлерс и Мартин Скорсезе, который снял ее в своем фильме "Нью-Йорк, Нью-Йорк", а затем на Бродвее занял ее в сценическом мюзикле "Акт"; ее игра стала источником вдохновения для юной тогда Мерил Стрип. "Мы оба итальянцы, - писала она в своих воспоминаниях. - А это значит - страсть, дьявольский темперамент у обоих".

Лайза Миннелли четырежды была замужем и трижды терпела неудачу при попытке завести ребенка. Невозможность стать матерью считала своей главной трагедией.

Серьезной травмой для актрисы стал инцидент 2022 года, когда на 94-й церемонии "Оскар" она вместе с Леди Гага вручала премию за лучший фильм: вопреки ее протестам, легенду экранов вывезли в инвалидной коляске, и ей было трудно читать титры с телесуфлера. Она рассказывает об этом с обидой, но совершенно не стесняется при этом ни возраста, ни подробностей своих недугов.

На публике она теперь появляется редко, не расстается с инвалидным креслом, пишет автобиографическую книгу. Два года назад об актрисе был снят документальный фильм "Лайза Миннелли. Невероятная, но правдивая история".