Билли Айлиш планирует сыграть в экранизации романа «Под стеклянным колпаком»

По данным Deadline, певица Билли Айлиш планирует сняться в кино. Её первым полнометражным дебютом может стать экранизация романа «Под стеклянным колпаком» Сильвии Плат.

Книга рассказывает о том, как молодая женщина сталкивается с психическим расстройством и давлением общества. Книга во многом перекликается с переживаниями самой Плат, страдавшей от депрессии. В США книга мгновенно стала бестселлером и с тех пор была переведена более чем на сорок языков. Айлиш сыграет главную героиню Эстер Гринвуд.

Обладательница «Оскара» Сара Полли, известная по фильмам «Говорят женщины» и «Вдали от неё», а также по сериалу «Псевдоним Грейс», выступит режиссёром.