На церемонии вручения премии «Оскар» состоится воссоединение актёров Marvel

По данным The Holywood Reporter, на церемонии вручения «Оскара» состоится долгожданное воссоединение актёров, снявшихся в киновселенной Marvel.

Судя по всему, речь идёт как минимум о «Мстителях» и актёрах, которые сыграли в них: Роберт Дауни-младший, Крис Хемсворт, Крис Эванс, Джереми Реннер, Марк Руффало и Скарлетт Йоханссон.

Состоится воссоединение Marvel для поклонников супергероев… у нас будут суперзвёзды-супергерои.

Увидеть часть из актёров можно будет во время пресс-тура «Мстителей: Судный день», где персонажи вернутся к своим ролям, но далеко не все, поскольку Роберт играет в ленте умом тогда.