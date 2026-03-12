Литвинова назвала популярные сериалы пошлой бредятиной

Актриса театра и кино, режиссер и сценарист Рената Литвинова назвала ужасно глупыми популярные сериалы «Молодой Шерлок» и «История любви». Мнением артистка поделилась в своем Telegram-канале.

Сериал «Молодой Шерлок» режиссера Гая Ричи Литвинова раскритиковала за неудачный, «мелко настриженный» монтаж. Она пожаловалась, что проект не подходит «ни уму, ни сердцу».

Актриса также осталась недовольна сериалом «История любви», который рассказывает об отношениях сына президента США Джона Ф. Кеннеди-младшего и светской львицы Кэролин Бессетт.

«Невозможно слушать диалоги, просто неловко. Кто такую пошлую бредятину пишет — не советую», — пояснила Литвинова.

Артистка заявила, что предпочла западным новинкам старые сериалы «Тихий Дон», «Угрюм-река» и «Тени исчезают в полдень».

«Везде образы русских красавиц, беззаветно влюбленных и погубленных за это», — отметила она.

