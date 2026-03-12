Николь Кидман рассказала о худшем экранном поцелуе в своей карьере

Актриса рассказала о неприятном инциденте на съемочной площадке. Николь вспомнила, как неудачный выбор обеда ее коллеги превратил романтическую сцену в кошмар.

Николь Кидман по праву считается одной из самых профессиональных актрис Голливуда. Однако даже у звезд ее величины случаются досадные инциденты на съемочной площадке. В недавнем интервью, детали которого приводит издание Daily Mail, обладательница премии «Оскар» откровенно рассказала о своем самом неудачном опыте кинопоцелуя.

Все произошло в 2017 году во время работы над популярным драматическим телесериалом «Большая маленькая ложь». Экранным партнером актрисы был Александр Скарсгард. Несмотря на то, что им предстояло играть страсть, реальность оказалась очень уж далека от романтики. Перед поцелуем с Николь мужчина решил подкрепиться сэндвичем с фалафелем.

Для Кидман это стало настоящей проблемой. Она, как оказалось, совершенно не переносит запах этого блюда. Актриса призналась, что ей было крайне сложно изображать искренние чувства и влечение в таких условиях. Она даже обратилась к коллеге с просьбой перестать есть фалафель.