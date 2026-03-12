Аарон Пьер сыграет в сиквеле «Супермена»

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что в актёрском составе фильма «Супермен: Человек завтрашнего дня» произошло пополнение. В супергеройской картине сыграет Аарон Пьер («Утреннее шоу»).

Артист воплотит на экране Джона Стюарта — одного из защитников Земли из корпуса Зелёных фонарей. До этого персонаж появится в сериале «Фонари», который выйдет на HBO в августе.

Премьера фильма «Супермен: Человек завтрашнего дня» в мировом прокате состоится 9 июля 2027 года. В сиквеле главному герою придётся объединиться с Лексом Лютором, чтобы противостоять инопланетянину Брейниаку. До этого выйдут два проекта, которые связаны с киновселенной DC — сериал «Фонари» и лента «Супергёрл».