Кристина Асмус сообщила, что пошла учиться на актрису

Кристина Асмус заявила, что прислушалась к советам поклонников и решила «пойти учиться на актрису». В личном блоге звезда «Интернов» радостно сообщила, что будет проходить обучение вместе со знаменитыми коллегами.

«Уважаемые подписчики, я услышала ваши молитвы. Я пошла учиться, я пошла учиться на актрису. Российский кинематограф, трепещи! Как хорошо, что сейчас в тренде — не застаиваться, прокачиваться. Я пошла на курсы для профессионалов», — поделилась актриса.

Наставницей Асмус станет Наталья Кудряшова. Как представила преподавателя Кристина, «актриса, режиссёр, индустриальная глыба, человек с обострённым чувством правды».

В середине февраля Кристина Асмус впервые показала лицо своего нового возлюбленного в соцсетях. Напомним, артистка встречается с Валерием Махмудовым — выпускником ВГИКа, который работал над проектами «Иванько», «Жена олигарха», «Happy End» и другими. О романе пары стало известно в январе. Ранее актриса публиковала фото с отдыха на Бали, но до этого не демонстрировала своего избранника открыто.