Красавица с характером: лучшие кинороли Ирины Алферовой

13 марта Ирина Алферова празднует юбилей - актрисе исполняется 75 лет. Ее актерская судьба остается непростой: несмотря на редкие главные роли в кино, которые принесли ей фантастический успех, в легендарном "Ленкоме" она долгие 17 лет существовала на вторых ролях. По слухам, режиссер Марк Захаров намеренно припоминал личные обиды и увлечения второго мужа актрисы Александра Абдулова. Из "Ленкома" актриса перешла в театр, основанный Иосифом Райхельгаузом - "Школу современной пьесы". Сейчас она продолжает выходить на сцену Театра на Трубной и активно играет в антрепризных спектаклях.

Ирина Алферова в интервью "РГ" признавалась, что не любит исполнять роли отрицательных героинь. И что лучше всего у нее получается, когда она играет то, что ей близко: "Своей внутренней сущностью ты либо интересен, либо безразличен зрителю. Как можно про меня сказать: "Ну, хорошенькая, глазки, губки есть..."?! У меня другие достоинства, и мой взор обращен вовнутрь, в глубину моей души".

Поэтому почти все известные героини Ирины Алферовой чем-то на нее похожи. Красавицы с характером, светлые и любящие героини. Фильмография Алферовой сейчас насчитывает более 60 работ. "РГ" вспоминает лучшие роли актрисы.

"Хождение по мукам" (1977)

Известно, что ради работы над этим сериалом Алферова на несколько лет отложила съемки в кино и службу в театре. На этом настаивал режиссер Василий Ордынский.

Актрисы Светлана Пенкина в роли Кати (справа) и Ирина Алферова в роли Даши в многосерийном телевизионном фильме режиссера Василия Ордынского "Хождение по мукам". Фото: РИА Новости

В "Хождении по мукам" ей досталась роль младшей из сестер Булавиных - Даши. В этой роли она явила миру удивительный и необходимый для этой роли (и этого романа Алексея Толстого) сплав аристократизма и душевной простоты. Даша Булавина в начале романа (и, соответственно, сериала) была молодой и легкомысленной девчонкой, которой предстояло пройти через революцию и Гражданскую войну. Этакая немного "тургеневской девушка", немного "чеховская барышня", помещенная в самое пекло истории своей страны…. И Алферова справилась с этим образом. И с этим непростым романом.

У Толстого Даша не была с самого начала "красной" революционеркой. Барышня из Самары, приезжающая в Петроград на юридические курсы, очаровывающаяся жизнью столичной богемы… В конце концов она вышла замуж за человека простого и честного, Ивана Телегина - но для нее этот брак был началом начал. С мужем они сильно поругались, после того как они потеряли ребенка - и он уехал к "красным" на фронт. А она, оставшись одна в охваченном революцией городе, примкнула к "савинковцам" - но ненадолго.

Кадр из многосерийного телевизионного фильма по трилогии Алексея Толстого "Хождение по мукам". 1977 г. Студия "Мосфильм". Режиссер-постановщик Василий Ордынский. В роли Даши - артистка Ирина Алферова, в роли Телегина - артист Юрий Соломин. Фото: РИА Новости

"Д'Артаньян и три мушкетера" (1979)

Кто бы мог подумать, что режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич, подаривший нам этот музыкальный шедевр, терпеть не мог свою Констанцию. Буквально. У них с Ириной Ивановной были довольно натянутые отношения - и непонятно, из-за чего возник этот конфликт.

Позднее, уже после того, как "... Мушкетеры" снискали народную любовь, Юнгвальд-Хилькевич признавался, что видел в роли возлюбленной гасконца Д'Артаньяна только Евгению Симонову. Но, по его словам, у Госкино было свое мнение: страна уже знала и полюбила Алферову после "Хождения по мукам", чиновники настояли именно на этой кандидатуре.

В довершение всего, режиссера категорически не устраивал голос актрисы - он считал его слишком низким и "нефранцузским". В итоге героиню переозвучила Анастасия Вертинская.

Но сегодня, пересматривая фильм, мы видим ту самую единственную Констанцию Бонасье в исполнении Ирины Алферовой, ради которой действительно стоило мчаться на край света за подвесками королевы.

"С любимыми не расставайтесь" (1979)

В драме Павла Арсенова, снятой по пьесе Александра Володина, Алферова и ее тогдашний муж Александр Абдулов сыграли молодую супружескую пару, которая распадается из-за гордыни и нежелания услышать друг друга. Пьеса Володина обнажает хрупкость человеческих отношений. В героине Ирины Алферовой, Кате, драматург сконцентрировал самое романтическое качество из всех возможных - неспособность жить без любимого человека.

"Незваный друг" (1980)

В драме Леонида Марягина о жизни советских ученых помимо Алферовой снялись Олег Табаков и Олег Даль. Для Олега Даля эта киноработа стала последней.

Два актера "Современника" играли лучших друзей, занимающихся наукой. Герой Даля, Алексей Греков, - волевой и принципиальный человек, не боящийся идти наперекор, персонаж Табакова, Виктор Свирилов, - более компромиссный и оттого удачливый. И именно от него зависит судьба гениального друга: начальник института, в котором он работает, предлагает сотруднику непростой выбор: либо неудобный и упрямый друг защищает свое научное открытие перед комиссией, либо его жена, Нина Свирилова, (очень неожиданная и удачная роль Натальи Белохвостиковой), наконец, получает научную степень.

Ирина Алферова в этом фильме сыграла советскую ученую, Киру Стругину. По ходу сюжета она становится возлюбленной Грекова, но этим ее роль, конечно же, не исчерпывается. Кира - не просто "приложение" к главному мужскому образу - в ней воплотились те качества, за которые мы и любили женщин Советского Союза в позднем кино. Трудолюбие, амбициозность, работоспособность, желание сохранить дело всей своей жизни в мире мужских амбиций и компромиссов….

"Предчувствие любви" (1982)

Этот фильм - незаезженная и явно недооцененная комедия о быте советских ученых, по-своему добрая и смешная, с элементами научной фантастики. Снята она в духе всем известных "Чародеев", но с одним важным отличием: влюбленных здесь играют Абдулов вместе с Алферовой.

Главный герой (Александр Абдулов) работает в вымышленном НИИ, в отделе безумных экспериментов. Он мечтает найти девушку своей мечты, а еще изобретает и тестирует всякие разработки для одиноких людей, которые могут сделать их жизнь более счастливой: например, скоросшиватель для одежды холостяков, персонализированный телевизор с говорящим диктором, который предлагает фильмы для просмотра (примерно так сегодня работают стриминги), говорящая пишущая машинка для одиноких людей (вроде сегодняшней умной колонки "Алиса"). Кстати, по этому самому телевизору герой Абдулова смотрит "анонс" небезызвестного фильма "Д'Артанян и три мушкетера" - его ему предлагает посмотреть диктор, чтобы развлечься.

В лирической комедии Тофика Шахвердиева у героини Алферовой были сразу две ипостаси: она была и девушкой из мечты Абдулова, и реальной женщиной-фотографом. Но и там, и там у Ирины Алферовой получилась замечательная, неземная и воздушная в своей красоте, девушка из сказки.