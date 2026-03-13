Домогаров поделился впечатлениями от съемок в фильме своего сына

Народный артист России Александр Домогаров признался, что работа на съемочной площадке фильма "Отель у погибшего альпиниста", режиссером которого выступил его сын Александр Домогаров-младший, стала для него особенной. Об этом актер рассказал в беседе с ТАСС.

"У нас было всего два съемочных дня, и это было очень трогательно. Он пытался называть меня именем персонажа, иногда сбиваясь на слово "папа", и вся группа невольно улыбалась", - рассказал Домогаров.

По словам актера, он наблюдал за созданием картины с самого начала - еще на этапе появления идеи и подготовки сценария.

"Рождение и начало этой картины проходило у меня на глазах, с момента, когда Саша только озвучил "Отель у погибшего альпиниста". Он делился мыслями, показывал варианты сценария и свои домашние раскадровки", - отметил артист.

Домогаров подчеркнул, что особенно гордится тем, как складывается профессиональный путь его сына.