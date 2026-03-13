Почему звезда комедии «Немножко беременна» ушла из кино

Кэтрин Хейгл не жалеет о сделанном выборе. На днях она появилась на публике, но возвращаться к съемках не планирует.

47-летняя голливудская дива Кэтрин Хейгл, известная по фильмам «Голая правда» и «Немножко беременна», нарушила многолетнее молчание. Актриса посетила благотворительное мероприятие в Палм-Бич, что стало для публики это стало неожиданностью. Блондинка давно не появлялась на ковровых дорожках и ведет уединенный образ жизни.

На вечере во Флориде актриса появилась в пестром платье с цветочным принтом, рукавами-фонариками и плиссированной юбкой. Образ дополнили синие замшевые лодочки на шпильке, стеганая сумка Chanel и серьги с бриллиантами. Волосы собраны в высокую прическу, макияж с акцентом на глаза. Кэтрин выглядела безупречно.

Инсайдеры объяснили редкий выход тем, что мероприятие было благотворительным и близким актрисе по духу. В остальном же Хейгл сознательно дистанцируется от индустрии.

«Кэтрин была вынуждена покинуть Голливуд из-за своего сложного характера. Она избегает острых разговоров, потому что многие в Голливуде уже ополчились на нее», — цитирует источник Daily Mail.

Звезда «Анатомии страсти» заработала славу «трудной актрисы» после серии неосторожных высказываний. В одном интервью она заявила, что в сериале ей не давали материала, достойного номинаций. Шонда Раймс, исполнительный продюсер, восприняла это как оскорбление. Позже Хейгл признала, что была нетактична и извинилась. В 2009-м она пожаловалась Леттерману на 17-часовой рабочий день, назвав график «жестоким и несправедливым». А в том же году поползли слухи, что она не явилась на съемки, хотя сама актриса объясняла это отпуском по уходу за удочеренным ребенком. Контракт с ней расторгли досрочно.

Около десяти лет назад Хейгл покинула Лос-Анджелес и обосновалась на ранчо в Юте с ироничным названием «Бесплодные земли». Там она живет с мужем, певцом Джошем Келли. Пара поженилась в 2007-м. У них трое детей: две приемные дочери (из Кореи и США) и сын, рожденный в 2016-м. Актриса признается, что в Юте у нее больше времени на семью. В суетливом Лос-Анджелесе такого не было.