Розамунд Пайк рассказала, как повлиял на нее провал в культовом фильме Doom

Британская актриса Розамунд Пайк побывала гостем подкаста How to Fail with Elizabeth Day и рассказала о своей ранней карьере в кино. Звезда «Исчезнувшей» вспомнила, как провальная экранизация культового фильма Doom повлияла на неё.

Пайк отметила, что ещё во время съёмок чувствовала себя некомфортно — она почти ничего не знала об оригинальной игре и постоянно была не в своей тарелке. После этого актриса сразу поняла, что ей не очень нравится сниматься в боевиках.

Они снимали экранизацию видеоигры Doom. И тогда я подумала: «Да, я могу всё. Я легко могу пойти и убить несколько зомби на Марсе». И вот я вдруг оказалась в этом фильме со Скалой, и поняла, насколько я совершенно не готова быть звездой боевиков. Там были мачо. На съёмочной площадке были гантели. Каждый раз, когда доставали пистолет, это было своего рода священной реликвией для фанатов Doom. Я просто оказалась вне зоны комфорта, не в своей тарелке, не на своём месте. Это был полный провал. Этот фильм мог бы положить конец моей карьере. Это, наверное, один из худших фильмов в истории. Это была катастрофа. Я не читала обзоры на фильм, но мне казалось, что мне повезло, что я выжила после этого.

Фильм Doom вышел в 2005 году и получил разгромные отзывы критиков и зрителей. Ленту ругали за вольную адаптацию оригинальной франшизы, плохие спецэффекты и обилие штампов из боевиков XX века. Картина традиционно входит в список худших экранизаций видеоигр.