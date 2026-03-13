«Шесть чертовых сезонов»: Ребекка Фергюсон рассказала о съемках в «Острых козырьках»

Издание The Independent взяло интервью у популярной актрисы Ребекки Фергюсон («Дюна»). Она рассказала о съёмках в фильме «Острые козырьки: Бессмертный человек».

По словам артистки, перед работой над картиной она посмотрела только один сезон оригинального шоу. Фергюсон отметила, что сериал получился слишком большим.

Целых шесть чёртовых сезонов. Это очень много.

Фильм «Острые козырьки: Бессмертный человек» выйдет на стриминговом сервисе Netflix 20 марта. Сюжет ленты продолжит культовый сериал и развернётся во время Второй мировой войны. Постановщиком выступил Стивен Найт, создатель оригинального проекта. Главные роли сыграли Киллиан Мёрфи («Оппенгеймер»), Барри Кеоган («Банши Инишерина»), Тим Рот («Бешеные псы») и другие актёры.