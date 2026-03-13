Киллиан Мерфи и Барри Кеоган высказались о роли злодея в новом «Джеймсе Бонде»

Издание ExtraTV взяло интервью у звёзд фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек» Киллиана Мёрфи и

Барри Кеогана. Они высказались о потенциальной роли злодея в новом фильме о Джеймсе Бонде.

Мёрфи заявил, что не знает, смог бы он найти время на роль антагониста в шпионской картине или нет. По словам артиста, он сейчас занят другими проектами.

Не знаю насчёт злодея в Бонде. Я сейчас занят.

Барри Кеоган отметил, что ни в коем случае не сыграл бы самого агента 007. При этом роль злодея кажется ему интересной.

Новый фильм про Джеймса Бонда планируют выпустить в мировом прокате в 2028 году. Режиссёром выступит автор «Дюны» Дени Вильнёв. Примечательно, что сценаристом картины стад Стивен Найт, который работал над «Острыми козырьками» вместе с Киллианом Мёрфи.