В Голливуде посмеялись над желанием Кайли Дженнер сниматься в кино

Голливудские коллеги актера Тимоти Шаламе посмеялись над желанием его возлюбленной, телезвезды и бизнесвумен Кайли Дженнер сниматься в кино. Об этом пишет Daily Mail(DM).

После дебюта в фильме «Момент» 28-летняя знаменитость рассказала в интервью журналу Vanity Fair, что ей предложили уже несколько сценариев, и она хотела бы попробовать себя в комедийном жанре. Но знакомый с ситуацией анонимный инсайдер отметил, что в Голливуде смеются над заявлением предпринимательницы. По мнению специалистов киноиндустрии, ей вряд ли предложат значимые роли.

«Она сыграет небольшую роль или появится в качестве приглашенной звезды, чтобы какой-нибудь проект получил всплеск популярности в социальных сетях, как реалити-шоу о ее семье», — объяснил собеседник портала.

В то же время другой инсайдер напомнил о неудачном актерском дебюте старшей сестры Дженнер, телезвезды Ким Кардашьян. Известно, что та снималась в фильме «Нереальный блокбастер», который в 2008 году провалился в прокате.

В феврале сообщалось, что фильм «Момент» с участием Кайли Дженнер выйдет в российский прокат.