Александр Невский поделился прогнозом на премию «Оскар»-2026

Знаменитый российский актёр и герой видео блогера BadComedian Александр Невский поделился прогнозами насчёт предстоящий премии «Оскар»-2026. Артист опубликовал мнение на своей странице в соцсети X.

Невский уверен, что в категории «Лучший фильм» победит лента «Битва за битвой», а автор картины Пол Томас Андерсон — в категории «Лучший режиссёр». По мнению актёра, статуэтку за лучшую мужскую роль отдадут Тимоти Шаламе за «Марти Великолепного».

Прогнозы Александра Невского на премию «Оскар»-2026

Лучший фильм — «Битва за битвой».

Лучший режиссёр — Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»).

Лучший актёр — Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»).

Лучшая актриса — Джесси Бакли («Хамнет: История, вдохновившая «Гамлета»).

Лучший мужская роль второго плана — Шон Пенн («Битва за битвой»).

Лучшая женская роль второго плана — Эми Мадиган («Орудия»).

Лучший мультфильм — «Кей-поп-охотницы на демонов».

Лучший фильм на иностранном языке — «Сентиментальная ценность».

Церемония вручения премии «Оскар»-2026 пройдёт в ночь на 16 марта. Само мероприятие начнётся в 2:00 мск.