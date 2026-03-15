Райан Гослинг до сих пор злится на Angry Birds

Издание Letterboxd взяло интервью у знаменитого актёра Райана Гослинга («Барби»). Он рассказал, почему популярная комедия «Славные парни» так и не получила вторую часть.

По словам артиста, картина вышла одновременно с мультфильмом «Angry Birds в кино». Гослинг заявил, что анимационная лента стала настолько популярной, что буквально вытеснила «Славных парней» из проката, собрав большую кассу.

«"Славные парни" вышли одновременно с "Angry Birds в кино", и они просто разгромили нас. Они просто такие злые».

«Славные парни» рассказывают о наёмном охраннике и частном детективе, которым приходится объединиться, чтобы раскрыть дело о пропавшей девушке. Комедия вышла в 2016 году и при бюджете в $50 млн собрала только 71 млн в мировом прокате. При этом премьера мультфильма «Angry Birds в кино» состоялась почти в тот же момент, но анимационная лента оказалась гораздо успешнее: $352 млн сборов при бюджете в $73 млн.