Джейми Ли Кертис прокомментировала перезапуск хоррора «Хэллоуин»

На кинофестивале South by Southwest выступила знаменитая актриса Джейми Ли Кёртис («Всё везде и сразу»). Она рассказала о своём отношении к съёмкам трилогии «Хэллоуин» — перезапуску культовой хоррор-франшизы.

По словам артистки, изначально она не знала, что фильм 2018 года превратится в целую трилогию. Кёртис заявила, если бы её предупредили об этом заранее, она с большой вероятностью отказалась бы от роли.

«Если бы они пришли ко мне и сказали, что это будет трилогия, я бы, наверное, не согласилась сниматься. Продюсер Джейсон Блум известен своей скупостью. Как снимать малобюджетные фильмы? Не платят людям. Вот такая модель. Пока мы монтировали и сводили звук, режиссёр сказал: "Ты же знаешь, что это трилогия?" Я ответила: "Нет"».

Первая часть перезапуска «Хэллоуина» выступает прямым продолжением оригинального хоррора 1978 года и рассказывает о постаревшей главной героине, которая готовится к новой встрече с маньяком Майклом Майерсом. Ленту приняли тепло: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 79% свежести от критиков и 72% — от зрителей. Следующие две части хоррор-серии, «Хэллоуин убивает» и «Хэллоуин заканчивается», вышли в 2021 и 2022 годах. Сиквелы оценили гораздо ниже.