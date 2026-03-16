Актриса оскароносного фильма заявила об избиении на церемонии

Звезда фильма «Битвы за битвой» Пола Томаса Андерсона Тейяна Тейлор заявила, что сотрудник службы безопасности на церемонии «Оскар» избил ее. Инцидент произошёл сразу после вручения наград, пишут СМИ.

По словам актрисы, она вместе с соруководителем Warner Bros Памелой Абди направилась к сцене, чтобы сфотографироваться с коллегами по съёмочной группе. В толпе охранник перекрыл проход и, по утверждению Тейлор, оттолкнул её, не дав пройти.

Тейлор заявила, что охранник поднял руку на женщину. Однако секьюрити не стал извиняться, а, напротив, потребовал извинений от самой актрисы.

Напомним, «Битва за битвой» получила шесть «Оскаров», в том числе за лучший фильм.