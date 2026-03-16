Охлобыстин высказался о съемках с виртуальными персонажами

Актер Иван Охлобыстин поделился, что съемки в проектах с виртуальными персонажами не вызывали у него трудностей. Слова знаменитости передал «Пятый канал».

Охлобыстин рассказал, что работа с виртуальными персонажами и другими подобными объектами, которых фактически нет на съемочной площадке, оказалась для него нетрудной. По словам актера, он привык к таким задачам.

Артист сравнил компьютерную графику с общением с некоторыми людьми в жизни.

«Иногда и в жизни такое: вот человек есть, с ним общаешься, а потом понимаешь, что он пустое место», — заявил Охлобыстин.

В ноябре 2025 года Иван Охлобыстин назвал пятерку обязательных фильмов к просмотру для молодежи. По словам актера, в топ должны войти картины режиссеров Андрея Тарковского, Никиты Михалкова, Марка Захарова, а также Сергея Бондарчука.