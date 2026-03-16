Звезда фильма «К себе нежно» рассказал об инсайтах на съемках

Актер Бичевин похвалил своего персонажа из «К себе нежно» за нелогичные поступки
Актер Леонид Бичевин рассказал об инсайтах, случившихся с ним на съемках фильма «К себе нежно» по одноименной книге-медитации Ольги Примаченко. Своими размышлениями он поделился с «Газетой.Ru».
«Какого-то супер-удивительного откровения не произошло. Но и сам фильм как будто не старается передать один четкий инсайт — он мягко напоминает нам о том, как чудесна сама жизнь, ее ритмы и неожиданные сценарии. Если их подмечать, если обращать внимание на простые, но приятные мелочи, можно открыть столько важных истин лично для себя. И «К себе нежно» отлично вдохновляет на такой поиск», — говорит он.
Однако, продолжил актер, благодаря фильму он узнал о том, что такое самооценка и самоценность.
«Оказывается, очень важно их понимать и не путать, что отлично удается моему герою. Он знает, что самооценка — это что-то внешнее, зависящее от внешних обстоятельств, людей, взглядов, достижений и так далее. А самоценность всегда сама по себе — она такая, какой ты ее понимаешь, как ты ее ощущаешь. И в Вячеславе она очень здорово развита: он знает, что пришел в этот мир с тем, чтобы сделать его лучше. И все вокруг себя лучше. Но не в том смысле, что он обязательно этого добьется и будет сейчас всех насиловать ради достижения идеала, — просто ему нравится сам процесс преумножения добра», — рассуждает Бичевин.