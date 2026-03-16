Кто пришел на премьеру фильма «Домовенок Кузя 2»

В Москве состоялась премьера фильма-продолжения "Домовенок Кузя 2", первая часть которого вышла в 2024 году. Режиссер по-прежнему Виктор Лакисов ("Манюня"). В прокате фильм "Домовенок Кузя 2" появится с 19 марта.

На премьере фильма "Домовенок Кузя 2" маленьких гостей встречали аниматоры в образах Кузи, Нафани и Тихони. Дети сидели на ковре-самолете - таком же, как тот, на котором в фильме летал Кузя.

Иван Охлобыстин, сыгравший Кощея, рассказал корреспонденту "РГ", что на съемках играл не с зеленым человечком вместо Кузи, а с воздухом. Сцену танца с Бабой-ягой актер запомнил из-за сильной боли в ноге:

"Меня бросало в холодный пот".

Екатерина Стулова, в фильме Баба-яга, не смогла выделить одну самую интересную сцену, так как их было много: и с детьми, и с погонями, и многие другие.

"На самом деле это такой праздник, такое хулиганство", - поделилась актриса с нами, добавив, что в фильме - много импровизации и идей от детей.

Сергей Бурунов, озвучивший Кузю, дал напутствие нашим читателям от лица героя: