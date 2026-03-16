Народный артист России назвал получение «Оскара» неприличным

Депутат Государственной Думы, народный артист России Николай Бурляев заявил, что считает неприличным получение премии «Оскар». Его слова приводит ТАСС.

Актер сообщил, что уже давно не следит за церемониями вручения престижной премии. Бурляев заявил, что никогда не согласился бы принимать участие «в этой ярмарке тщеславия», и назвал Американскую киноакадемию организацией, предавшей все христианские ценности.

«По-прежнему все жаждут получить эту "желтую болванку", обесцененную абсолютно и которую получать-то уже неприлично», — считает звезда фильмов Тарковского «Иваново детство» и «Андрей Рублев».

Ранее стало известно, что российский режиссер и сценарист Константин Бронзит не сумел выиграть премию «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм». Бронзит был номинирован на «Оскар» в третий раз, на премию выдвинули его фильм «Три сестры». Также за эту награду боролись фильмы «Вечнозеленый» (США), «Пенсионный план» (Ирландия) и «Бабочка» (Франция), лауреатом стали авторы картины «Девушка, которая плакала жемчугом» (Канада).