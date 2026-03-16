«Оскар» Джесси Бакли в Ирландии признали историческим достижением

16 марта состоялась 98-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2026. Статуэтку за лучшую женскую роль получила ирландская актриса Джесси Бакли, сыгравшая героиню Агнес в фильме «Гамнет».

36-летнюю актрису уже поздравили в правительстве Ирландии. Президент страны Кэтрин Коннолли заявила, что Бакли заслужила эту награду за вклад в киноиндустрию, а особенный праздник сейчас царит на улицах графства Керри, где и родилась актриса.

Награда Джесси Бакли — это исторический момент. Это достижение — заслуженное свидетельство не только выдающейся роли Джесси в «Гамнете», но и её вклада в кино на протяжении всей её карьеры. Я знаю, что её гордое сообщество в Керри и за его пределами разделит с ней это замечательное достижение.

Статуэтка на «Оскаре»-2026 стала очередной большой наградой для Джесси Бакли за последнее время. Ранее актрису также признали на «Золотом глобусе» и других премиях 2026 года.