Антон Хабаров превратился из Казановы в подполковника КГБ

Антон Хабаров на днях был замечен в Ярославле и эта командировка никак не связана с похождениями его героя из сериала «Казанова». Можно сказать, что актер для новых съемок выбрал сторону закона и играет не афериста, а подполковника КГБ. Некоторое постоянство заключается лишь в том, что Антон снова отправляется в прошлое.

© Московский Комсомолец

Хабаров уже в четвертый раз перевоплощается в следователя Елисеева, одного из главных героев сериала «Алекс Лютый». Сюжет четвертого сезона посвящен расследованию убийства известного антиквара и поиску пропавших ценностей, среди которых оказался старинный предмет из церкви ограбленной еще во время войны пособниками оккупантов. Как и в предыдущих сезонах действие развернется в двух временных отрезках: 1951 и 1979 годах.

Немалая роль в сериале отведена и Ярославлю, а точнее зданию бывшей ТЭЦ и прилегающей к нему территории. Именно там был построен съемочный объект, ставший отделением КГБ. По мнению режиссера Леонид Белозоровича, промышленная архитектура ТЭЦ отлично подходит для ретро-детектива и многие сцены будут сняты именно в этой локации.

По удивительному стечению обстоятельств Антон Хабаров сейчас занят на съемках четырех проектов, где играет следователя и почти все они посвящены событиям прошлого. Можно предположить, что актер уже стал почти экспертам по ретро-образам, однако это не отменяет тщательную подготовку к новому погружению в историю. Ради роли подполковника Елисеева пришлось обратиться к радио-архивам.

«Немало времени у нас уходит на проработку речи советского человека: она подразумевает другие интонации и иную манеру говорить, — говорит актер. — Для лучшей подготовки я слушаю записи советских радиопередач 1969 года. Если сегодня включить их, сразу становится понятно, что в то время люди говорили немного по-другому».

Кроме Антона Хабарова в новом сезоне «Алекса Лютого» снимаются Эдуард Флёров, Николай Козак, Егор Сазыкин, Анастасия Белова, Олег Кузнецов, Дмитрий Павленко, Вадим Медведев и другие.