Леонид Бичевин рассказал о съемках у Алексея Балабанова

Звезда фильма «К себе нежно» актёр Леонид Бичевин рассказал «Газете.Ru», что ему неловко пересматривать картины Алексея Балабанова «Груз 200» и «Морфий».

Артист, сыгравший в обоих проектах режиссёра, пояснил, что тогда ему не хватило опыта. При этом Бичевин не исключил, что в тот момент, возможно, как раз и требовалась «такая зелёность, неотёсанность, наивность».

«Скорее всего, всё там находится на своём месте, хотя всё равно при просмотре не покидает неловкое чувство... когда... чуть-чуть неудобно», — отметил актёр.

Бичевин добавил, что «сейчас по-другому бы подошёл бы к этим ролям».