Хлоя Чжао высказалась об отмене перезапуска «Баффи — истребительницы вампиров»

Хлоя Чжао, исполнительный продюсер и режиссёр пилотного выпуска перезапуска «Баффи — истребительницы вампиров», рассказала, что не удивлена отменой проекта.

При этом сама Чжао отмечает, что она вместе со съёмочной командой провела невероятное время с Сарой Мишель Геллар и остальными.

Я провела невероятное, просто невероятное время с Сарой, со всем актёрским составом и съёмочной группой. И мы, прежде всего, считаем себя хранителями оригинального сериала. Для Сары и для нас всегда было важно оставаться верными сериалу, быть верными нашим фанатам.

На вопрос, означает ли это, что Чжао и Геллар будут предлагать проект другим дистрибьюторам, Хлоя ответила уклончиво.