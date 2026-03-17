Боб Оденкерк хочет и дальше сниматься в боевиках

Актёр Боб Оденкёрк, снявшийся в фильме «Нормал» в главной роли, рассказал, что у него появилось желание сниматься в боевиках и после этой картины. Ранее звезда «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» обдумывал этот момент.

По словам Оденкёрка, он вс ещё ощущает себя в отличной форме. Главное для него в кино — играть интересного персонажа.

Не красавец, не молод, но в отличной форме! Поэтому мне нужно создать персонажа, которому вы будете сочувствовать и который будет казаться реальным.

Сюжет картины рассказывает о скромном человеке с непростым прошлым, который переезжает в маленький городок, чтобы занять там должность шерифа. Он выезжает на место ограбления банка и, сам того не подозревая, раскрывает нечто гораздо более серьёзное.

«Нормал» выйдет в России официально уже 16 апреля.