Зендея раскрыла секрет свадебных ИИ-фото с Томом Холландом

В начале марта в Сети завирусились ИИ-фотографии Зендеи и Тома Холланда. Генеративные картинки появились после публикаций СМИ о том, что пара поженилась на тихой церемонии.

Спустя несколько недель актриса прокомментировала ситуацию на «Шоу Джимми Киммела». Зендея саркастически заявила, что не видела ИИ-фотографий, и отметила, что даже её близкие друзья поверили в их реальность.

Правда?! Я ничего такого не видела! Многие люди были обмануты этими ИИ-фото. Несколько раз мне прямо на улице говорили: «Твои свадебные фотографии просто потрясающие!» И я отвечала: «Дорогая, это же ИИ. Они не настоящие». Даже мои близкие друзья поверили в эти фото и спрашивали, почему я не позвала их на свою свадьбу.

Об отношениях Зендеи и Тома Холланда стало известно в 2021 году. В январе 2025-го СМИ сообщили, что звёзды «Человека-паука» поженились. Оба актёра вновь сыграют вместе в грядущем «Человеке-пауке: Совершенно новый день» — премьера ленты состоится 31 июля.