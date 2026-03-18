Проклятие «Бандитского Петербурга»: как ушли актеры легендарного сериала

Сериал «Бандитский Петербург» впервые показали в 2000 году, и он сразу стал народным. Эти истории про лихие 90-е, про бандитов, ментов и адвокатов затянули так, что оторваться было невозможно. Прошло больше 20 лет, а интерес к сериалу не угасает, его до сих пор пересматривают.

© кадр из сериала

Но есть у этой народной любви и темная сторона. В народе давно гуляют слухи, что над создателями «Бандитского Петербурга» висит проклятие. Мол, слишком много там было крови и жестокости на экране, вот судьба и отыгралась на актерах. Цифры и правда пугающие: по разным подсчетам, больше полусотни артистов, так или иначе причастных к проекту, уже ушли из жизни. Вспомним хотя бы десять имен, которые знала вся страна, отмечает канал «Тех Лаб».

Одним из первых не стало Романа Цепова в 2004 году. Он не просто сыграл небольшую роль, но и был продюсером. История его смерти до сих пор будоражит умы: попал в больницу с лучевой болезнью и жутким разложением внутренних органов. Врачи позже сказали, что кто-то подмешал ему в еду растолченные таблетки от тяжелых болезней.

В 2006 году сердце не выдержало у Андрея Краско. Ему было всего 48. Его Жору Пианиста помнят все, кто смотрел сериал. А в 2007-м от лейкемии умер сам Кирилл Лавров, легенда советского кино. Он сыграл вора в законе по кличке Барон, и хотя роль была не главной, ее значимость для сюжета огромна.

В 2008 году рак поджелудочной забрал Андрея Толубеева, того самого продажного полковника Ващанова. А в 2010-м не стало красавицы Анны Самохиной. Ей было всего 47, когда рак желудка поставил точку в ее жизни. Говорят, даже в больнице, когда болезнь уже скрутила ее, она не выходила из палаты без идеального макияжа — настолько сильно в ней было желание оставаться прекрасной.

В 2011-м инсульт оборвал жизнь Льва Борисова, народного артиста, который сыграл знаменитого Антибиотика. Он был одним из главных злодеев сериала, и сыграл так, что зрители его ненавидели по-настоящему. В 2013-м случилась еще одна загадочная смерть. Алексей Осипов, игравший телохранителя Антибиотика, ушел гулять по льду Финского залива и не вернулся. Следствие сказало — утонул. Но родственники не верили, тем более что перед уходом он отправил подруге странную эсэмэску с советом уезжать в Финляндию.

В том же 2013-м умер Дмитрий Барков, сыгравший отца одного из героев, честного оперативника Маркова. У него, кстати, дети пошли по стопам — тоже стали актерами. В 2015-м после долгой болезни скончался Лев Дуров. Его киллер Кораблев получился очень неоднозначным, вызывающим скорее сочувствие, чем ненависть. А в 2016-м ушла Зинаида Шарко, знаменитая театральная актриса, которую фанаты сериала запомнили как бабу Дусю. Она оставила после себя мемуары, где рассказала о своей долгой и непростой жизни.

Совпадение это или мистика, но список получился длинным и печальным. Для миллионов зрителей эти актеры навсегда остались героями любимого сериала, хоть их самих уже и нет рядом. Конечно, многие из этих утрат объяснимы возрастом или болезнями, но такая концентрация потерь среди звезд одного проекта все равно заставляет задуматься.

В 2023 году скончался автор «Бандитского Петербурга» Андрей Константинов. Он был основателем «Агентства журналистских расследований», «Фонтанки» и 47news. Как писал «ГлагоL», журналист последние годы жизни тяжело болел.