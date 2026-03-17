Из-за роли в «Дюне 3» Ребекка Фергюсон столкнулась с психическим расстройством

Известная актриса Ребекка Фергюсон призналась, что столкнулась с психическим расстройством FOMO — боязнью пропустить что-то интересное и важное. Всё из-за того, что в фильме «Дюна 3» она сыграла небольшую роль лишь в одной сцене.

У меня сильная боязнь пропустить что-то интересное. Но нужно просто смириться с мыслью: так уж получилось. Нужно просто делать свою работу, то, что нужно людям.

Премьера фильма «Дюна 3» запланирована на декабрь 2026 года. Подробности сюжета пока не раскрываются, однако ожидается, что картина продолжит историю из второй «Дюны». Режиссёром вновь выступает Дени Вильнёв, ранее заявлявший, что следующая часть станет экранизацией романа Фрэнка Герберта «Мессия Дюны» и завершит историю Пола.