Звезда «Детей перемен» Слава Копейкин сыграет Басту

Кинокомпания «Атмосфера кино» раскрыла, кто сыграет главную роль в фильме про певца Басту. Российского артиста воплотит на экране Слава Копейкин, звезда сериалов «Слово пацана: Кровь на асфальте» и «Дети перемен». Режиссёром выступит Стас Иванов («Конец невинности»).

Биографический фильм расскажет о становлении Василия Вакуленко, родившегося в Ростове-на-Дону в 1980 году. Будущий Баста ищет свой голос, впервые влюбляется, сталкивается с конкурентами и семейными испытаниями. Съёмки ленты должны начаться в ближайшее время, а премьера состоится до конца 2026 года.

В последние несколько лет в России массово стали выходить фильмы и сериалы про известных музыкальных исполнителей: в их числе «Король и Шут», «Руки Вверх!», «Тур с Иванушками» и «Комбинация».