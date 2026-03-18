Александр Голубев рассказал о своей роли князя Андрея Боголюбского

Исторический 8-серийный фильм «Князь Андрей» вышел в эфир телеканала «Россия». Главную роль — Андрея Боголюбского — исполнил Александр Голубев. «Вечерняя Москва» побеседовала с актером.

© Вечерняя Москва

События сериала режиссера Давида Ткебучавы разворачиваются в Древней Руси, в 7 веке, в период междоусобной борьбы князей из рода Рюриковичей. Сын Юрия Долгорукого (его роль исполнил Александр Балуев) князь Андрей (Александр Голубев) возвращается из Византии с твердым намерением добиться процветания родной Суздальской земли.

— Александр, размах сериала «Князь Андрей» впечатляет. Какой была самая сложная задача людей, работавших над его созданием?

— Самой сложной и интересной задачей для всех производственных киноцехов было создать полотно эпохи, на фоне которого разворачивается сама история. Сплести его, подобрать ключ, с помощью которого удастся отобразить тот период, — вот главный вызов.

— Что показалось вам наиболее любопытным в том времени, в котором происходят события фильма?

— Если говорить про князя Андрея, то меня поразило его разноплановое образование. Он знал три языка, разбирался в математике и архитектуре, совершил множество поездок. Хотя время тогда было довольно тревожным.

— Князь возвращается из заморского обучения, из Византии, и то, чему научился, пробует внедрить на своей земле. Но как заранее определить то, что окажется нужным и полезным, и то, что никогда не приживется?

— Один из даров, которыми был наделен князь Андрей, — его интуиция. Он доверял ей, совершая реформы, которые стали первыми серьезными шагами на пути, по которому мы движемся до сих пор. Восхищает и вера князя в себя. Ведь при рождении замыслов он не мог быть уверен, что поступает правильно. Но и не реализовывать их, предать себя, тоже не мог. Хотя, думаю, без чуда там не обошлось.

— Борьба за власть — наука сложная... Каков секрет искусства побеждать у вашего героя?

— Во-первых, как я уже сказал, это его мощная интуиция. Во-вторых, духовность. Думаю, уверенность в правильности решений, которые принимал князь Андрей, приходила к нему благодаря связи с Богом, через опору на религию, через пост и молитву. Полагаю, ангел хранитель и Богородица направляли его. Кстати, знаменитая Владимирская икона получила известность именно при князе Андрее Боголюбском. Оговорюсь, речь идет не про мистику, но про участие князя в духовной жизни, которая являлась неотъемлемой частью на протяжении всей его жизни.

— Андрей Боголюбский причислен к лику святых. Были ли нюансы в актерской работе, связанные с этим?

— Когда мы начали работу над лентой и думали, о чем снимаем кино, кем является для нас князь Андрей, то выбрали чуть больше обстоятельств его жизни, которые собирались осветить. Позже пришли к тому, что самое важное — это показать личность князя Андрея. Не нужно упираться в то, что он святой, или в то, что он — «первый царь России»... Необходимо показать путь личности, которая оставила следы, значимые для истории страны.

— Один из конфликтов сериала заключается в противостоянии смирения и властолюбия. Как эти полярные качества могут объединяться в одном человеке?

— Полагаю, каждое решение князя Андрей было нацелено не на личное благо, а на пользу народа, за который он отвечал. Я уверен, что такого рода ответственность требует достаточно жесткого, а порой и жестокого выбора. Здесь возникает вопрос: где граница смирения? По-моему, если мой герой понимал, что тот или иной шаг касается только его, он смирялся и поступался своим эго. Но если от этого зависела судьба его народа, то здесь требовалось смирение иного рода — необходимость принять ответственность за жесткие решения на себя.

— Вы играете князя Андрея в разном возрасте. Это добавляло вам трудностей при работе? И меняются ли с возрастом ваши взгляды на жизнь?

— Говорят, путь искушения ведет к замку мудрости, главное, чтобы путник его выдержал. С возрастом приходит опыт, порожденный ошибками. Поскольку я не монах и у меня нет возможности находиться в постоянном смирении и покаянии, весь мой опыт основан на ошибках, которые по Божьей воле, по воле судьбы происходили в моей жизни и которым я благодарен. Что касается сериала, то все понимали сложность возрастного перехода и старались расставлять смены так, чтобы молодой Андрей не пересекался со взрослым (улыбается). А в дни, когда это было невозможно, помогало время, заложенное на перегримировку. Признаюсь, поймать озорной энергичный шарм молодого Андрея мне было сложнее, чем играть умудренность и философию «возрастного» князя.

— С 2014 по 2017 год у вас был перерыв в съемках, как пишут: «без объяснения причин». Сейчас вы можете назвать эти причины?

— В те годы я с удовольствием служил в театре, в МХТ имени Чехова.

К тому моменту у меня уже давно не было театральных работ. И когда режиссер Марина Брусникина позвала меня в свой спектакль «Письмовник», который стал для меня достаточно серьезным вызовом, я понял, что хочу сосредоточиться на театре. Этим и занялся. Потом вернулся обратно в кино.

— Когда вы принимаете решения, руководствуетесь эмоциями или разумом?

— Мне кажется, первый импульс всегда эмоциональный. Но с возрастом человек начинает фильтровать эмоции через разум.

— Скажите, каково это — быть отцом двух взрослых дочерей Анны и Анастасии?

— Замечательно! Я молод, они молоды — просто превосходно!

ДОСЬЕ

Александр Голубев родился 2 июля 1983 года в Москве. Окончил ВГИК, мастерскую Виталия Соломина, в 2004 году. Лауреат премии «Золотой орел» за роль в сериале «Братья Карамазовы» (2009). Сейчас в его фильмографии более 70 ролей в кино и сериалах.

СПРАВКА

Князь Андрей Юрьевич Боголюбский (1110/11-1174) сыграл важную роль в истории России. Его называют первым, но не венчанным на царство царем Руси за объединение русских земель и борьбу против феодальной раздробленности государства на удельные княжества.