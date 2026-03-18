Специалист назвал возможную причину перемен во внешности Ди Каприо

Американский пластический хирург Анил Шах назвал возможную причину перемен во внешности американского актера Леонардо Ди Каприо. Его комментарий публикует Daily Mail.

Отмечается, что поклонники артиста, телезрители и пользователи сети обратили внимание на его преображение. В свою очередь, врач предположил, что похудение звезды и избавление от отечности могут быть связаны с отказом от алкоголя, который вызывает воспаление в организме и форсирует его увядание.

«Алкоголь — это токсин, и исследования показывают, что он ускоряет старение, в том числе мозга, кожи, лица — всего», — заверил медик.

