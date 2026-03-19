Сергей Гилев рассказал, почему только в сорок лет начал сниматься

Сергей Гилев стал номинантом Национальной кинопремии «Ника». Представлен он в категории «Лучшая роль второго плана» фильмом «Пророк. История Александра Пушкина», где сыграл Александра Бенкендорфа.

В тройку номинантов также вошли Даниил Воробьев — «Август» и Владимир Машков — «В списках не значился».

Сергей Гилев родился в Ижевске. Прежде чем стать актером, учился на журфаке, работал на радио, вел блог. Он окончил Школу драмы Германа Сидакова в Москве, снимался в небольших ролях, и только после выхода сериала «Чики» произошел рывок, и стало можно активно заняться актерским делом.

Два фильма, в которых он снимался, «легли на полку»: «Декабрь» Клима Шипенко о Есенине и якутская «Нуучча» Владимира Мункуева, которую показали на последнем «Кинотавре» в 2021 году, где у Сергея сложная и мастерски сделанная роль.

Гилев часто снимается у дебютантов. В 2025-м в основном конкурсе ММКФ участвовала «Планета» Михаила Архипова, где он сыграл режиссера Николая Беренцева, а на самом деле Павла Клушанцева, пионера отечественного научно-фантастического кино, опытом которого вдохновился создатель «Звездных войн» Джордж Лукас. Герой Гилева готовится к съемкам фильма об экспедиции на Венеру. Снимали «Планету» в павильоне «Леннаучфильма», где когда-то проходили комбинированные съемки Клушанцева, а воображаемую Венеру — в Египте.

«Мы создавали образ максимально интеллигентного человека, настолько интеллигентного, что должно казаться, что такого мы еще не встречали, — рассказывает о своем герое Сергей. — Я прочитал его книгу «В стороне от больших дорог», подолгу рассматривал его фотографии, понимал, что совсем на него не похож: нет у меня залысин, очки не ношу… ».

В конкурсе последнего «Кинотавра» в 2021 года участвовала дебютная «Нуучча» Владимира Мункуева, уже получившая к тому времени главную награду восточноевропейского конкурса на международном кинофестивале в Карловых Варах.

Сергей Гилев, сыгравший русского уголовника, попытавшегося разрушить сложившийся веками местный уклад, не мылся во время съемок, ходил грязным, чтобы прочувствовать до конца своего персонажа.

Недавно мы встретились с ним на съемках опять же дебютной «Снегурочки» Ольги Добромысловой недалеко от Звенигорода. Как раз завершился его последний съемочный день, но только зимнего блока. Впереди — летние съемки.

— Почему вы, востребованный артист, согласились работать с начинающим режиссером?

— У меня нет ощущения, что я востребованный артист, а Оля Добромыслова — никому не известный режиссер. Мы с ней абсолютно одинаковые. В первую очередь решающую роль сыграл сценарий. Я его прочитал и подумал, что никогда еще ни в чем подобном не участвовал. Наверное, это звучит удивительно, но все достаточно просто. Самое приятное, что можно мое решение объяснить одним предложением. Кому бы ты ни начал рассказывать, что это за фильм, ты сразу начинаешь говорить, что живет семья, и в доме появляется Снегурочка. Весело же? Сразу было непонятно, как это играть. Но Оля как-то все объяснила и вроде бы осталась довольна тем, как мы это делаем. Пока я не переживаю.

— Как ваш герой воспринимает странность ситуации?

— Достаточно спокойно. Наверное, все не как в жизни, а может, как раз наоборот. Никто не подпрыгнул, не забегал по дому с криками, не рвал на себе волосы. Все удивились и привыкли. Если это чудо, то, возможно, оно как-то по-другому действует. Может быть, Снегурочка вывела нас из тупика? Раз Снегурочка может появиться из снега и таять от тепла, то, может, она действует на наши мозги какими-то лучами, и мы успокаиваемся. Мы не видим момента превращения. Все происходило на глазах, но постепенно.

— Кто ваш герой?

— Человек, который вырубает огромные массивы леса и продает их китайцам. Он ездит на китайском автомобиле, имеет китайскую собаку-робота и не задумывается о том, что уничтожает во время вырубки места гнездования птиц.

— Когда вы получаете приглашение от незнакомого вам режиссера, проверяете, кто он таков?

— В данном случае я посмотрел фильмы Оли, которые есть в открытом доступе, и понял, что она снимала. Мы встретились. Пробы длились почти год. Я не просто так пришел. Меня выбрали. Долго мы всем этим занимались, много разговаривали, и я понял, что Оля — человек разумный, знает чего хочет. Самое главное, что все фильмы молодых режиссеров выходят на фестивалях. Их называют авторскими, имея в виду, что их никто никогда не посмотрит. И все эти люди от души говорят: «Мы снимаем развлекательное кино для зрителей». Конечно, хочется в таком необычном проекте поучаствовать. Параллельно я думаю о том, что неплохо было бы снять еще один фильм. Если бы я был более активным и бодрым человеком, имел бы много времени и умел воплощать в жизнь свои идеи, то можно было бы организовать перформанс. Можно было бы снять в начале следующей зимы фильм под названием «Снегур». Компания девчонок от 30 до 40, в том самом возрасте, когда начинают одолевать вопросами: «Почему вы до сих пор без мужа и детей?», лепят в загородном доме снеговика, роняют на него немного крови. А потом хозяйки дома обнаружат на полу Снегура в трусах и шарфе… Что будет дальше, пока не знаю.

— Почему вы не считаете себя востребованным артистом?

— Нет системы, общей сетки для сравнения. Заходишь в нее и видишь, что этот человек работает там-то и там-то, у него столько-то предложений, а у другого — столько-то. Я знаю, сколько работаю сам, как интенсивно работают мои друзья. Только с ними и могу сравнивать, а со всеми вокруг не очень получается, потому что нет информации об их занятости. В последнее время меня не взяли в три или четыре проекта, в которых я хотел участвовать.

— Не прошли пробы?

— Да, были пробы, после которых мне сказали: «Спасибо. Все хорошо. Пока». — У вас ведь подобная история была на «Агнии», в которой вы в итоге прекрасно сыграли. — Там меня тоже долго утверждали. Не год, конечно. Пару месяцев, наверное, я ходил туда-сюда, пробовался один и с актрисами, с Евгенией Громовой, сыгравшей главную роль. Я приходил, и меня выбирали среди других претендентов. Самое интересное, что «Агния» снималась примерно в то же время, что и «Снегурочка», но два года назад. Мы снимали про северный город, но не на севере, а здесь. Там даже стеклянный дом похож на тот, что в «Снегурочке». Там был мальчик, а здесь девочка. И девочка — главный герой, как и ее мама. А я где-то сбоку.

— И тут ощущение невостребованности?

— В сущности, какая разница, насколько я востребован, если имеешь дело с классной историей, в которую хочется попасть. С детства помню, как передавали из уст в уста сказки про то, как какие-то люди снимают плохие сценарии. А вот нормальные, с интересными историями, не могут пробиться. Когда я вырос, посмотрел по сторонам и задумался: а где, собственно, эти студенты, у которых нет возможности пробиться? Если есть интересная история, то все будет классно. Не каждая из них будет реализована, поскольку существует масса разных обстоятельств вокруг. Но ее в любом случае кто-то прочитает. Большая часть студенческих короткометражек, которые присылают, неинтересны. А полнометражные дебютные картины, наоборот, классные. В них есть что-то необычное, как в нашей «Снегурочке». Наверное, продюсеры отбирают все самое лучшее, что есть в студенческом кино, и делают с лучшими из молодых дебютное кино.

— Мне понравилась атмосфера на площадке. Все просто и демократично. Ведь иногда группа становится жертвой чьих-то амбиций.

— Мне странно представить, как можно прийти на площадку и вести себя подобно примадонне. Я с подобным не сталкивался. Может быть, я среди каких-то других ребят работаю. Мне нравится, что Оля Добромыслова точно формулирует то, что хочет от меня в кадре, и объясняет максимально понятно. Часто режиссеры плохо формулируют, вообще не знают, что хотят сказать и увидеть. А Оля двумя-тремя словами объясняет, что и как надо.

— Надели на вас свитер, оказавшийся под рукой, и тут же возникло что-то новое. Мелочь, а как многое она значит.

— Чудеса случаются. Я до сих пор не понимаю, что будет на экране. В моем возрасте актеры уже имеют опыт. Он появляется к 30 годам. А у меня все не так. Я не могу с одного дубля пойти, сделать все что нужно и совершенно не сомневаться в том, что получилось. Я сейчас очень хорошо понимаю, что нужно и как это нужно сделать, но часто совершенно не уверен в том, что получилось хоть что-нибудь. Поэтому я всегда ориентируюсь на режиссера. Он не знает меня, он отдельный зритель. И если он нормально воспринимает героя, которого я сыграл в кадре, значит, все в порядке. А сам я буду думать, что не так сказал, не так повернулся, не так отреагировал…

— Да вы прекрасный и глубокий актер, всегда разный.

— Я просто старый. Я только начал, а уже…

— Уже? Сколько вам было лет, когда начали сниматься?

— Сорок. Я тогда бросил все свои остальные работы.

— Случай?

— Всегда всё случайно. Удачно вышел сериал «Чики». Его все увидели внутри индустрии. А до этого, с 2012 по 2019 год, я снялся в шести-семи эпизодах. Раз в год ты где-то снимаешься, но никто тебя не знает. Вообще никто. Ноль. Тишина. У тебя вообще нет знакомых, особенно если ты не учился в общепринятом театральном вузе. Оттуда выходит поколение, выпускники одного возраста. Все они в индустрии известны, все работают. А я учился в школе у Сидакова, где были люди разных возрастов и не было той тусовки, где все друг друга знают. Я познакомился со всеми после того, как начал сниматься. А после «Чики» мне стали присылать кучу сценариев. После первого-второго предложения, когда меня куда-то взяли, я на других своих работах сказал: «Спасибо. Я пошел. Теперь я работаю актером». Было страшно, но я стал зарабатывать чуть больше, чем в прежних местах. И благодаря этому мне стало не так страшно.

— Что дальше? Прикидываете?