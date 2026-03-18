Джон Бернтал высказался о Томе Холланде в роли Человека-паука

Звезда сериалов «Каретель» и «Сорвиголова» Джон Бернтал рассказал о работе с Томом Холландом в фильме «Человек-паук: Совершенно новый день». Трогательный пост он опубликовал на своей странице в соцсетях.

Артист отметил, что любит исполнителя роли Питера Паркера, ему было весело работать с ним. Бернтал назвал Холланда единственным в своём роде.

Том Холланд — мой человек. Он единственный в своём роде. Я так горжусь и восхищаюсь человеком, которым ты стал. Люблю тебя, брат. Честь снова работать с тобой.

«Человек-паук: Совершенно новый день» выйдет в мировом прокате 31 июля. Режиссёром картины стал Дестин Дэниел Креттон — автор другого супергеройского фильма киновселенной Marvel, «Шан-Чи и легенда 10 колец». К главным ролям вернулись Том Холланд, Зендея и Джейкоб Баталон. В ленте также появятся Халк и Каратель в исполнении Марка Руффало и Джона Бернтала соответственно.