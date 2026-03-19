Брюсу Уиллису — 71 год: как сегодня живет звезда «Крепкого орешка»

19 марта голливудскому актеру Брюсу Уиллису исполняется 71 год. За плечами у него больше сотни героических ролей: он покорил зрителей тем, что спасал мир, оставаясь обычным парнем. Но сегодня звезда «Крепкого орешка» уже не снимается в кино, а борется за жизнь, а близкие и фанаты молятся о его здоровье. Как начинал свой путь Брюс Уиллис, какие роли принесли ему мировую славу и что сейчас известно о здоровье актера — в материале «Газеты.Ru».

Что случилось с Брюсом Уиллисом в последние годы

В 2022 году таблоиды забили тревогу: на съемках Уиллис вел себя странно, забывал текст, его приходилось дублировать через наушник. Ходили разные слухи о причинах поведения актера — его подозревали в злоупотреблении алкоголем, приписывали разные болезни. Тогда семья артиста заявила, что у него выявили афазию и он завершает карьеру.

Спустя год врачи уточнили диагноз — оказалось, что у Брюса лобно-височная деменция — тяжелое нейродегенеративное заболевание, поражающее участки мозга, отвечающие за речь, поведение и эмоции. От этой болезни нет лекарств.

В 2023 году режиссер сериала «Детективное агентство «Лунный свет» Гленн Гордон Кэрон поделился тревожными новостями о здоровье Уиллиса. Он рассказал, что артист три минуты не мог его вспомнить и ему стало сложно говорить.

Опекуном Уиллиса стала его молодая супруга Эмма. Все родные знаменитости сплотились вокруг него в тяжелое время, в том числе три дочери от первого брака и бывшая жена актера Деми Мур. Близкие поблагодарили фанатов за понимание и поддержку.

«Брюс всегда умел радоваться жизни и помогал всем, кого он знал, делать то же самое. Для нас было очень важно, что его умение заботиться о других эхом отозвалось нам. Мы были потрясены потоком любви, который вы направили на нашего мужа, отца и друга в это трудное время», — написали в общем посте Эмма Хеминг, Деми Мур и дочери Брюса.

Деми Мур позже призналась, что наблюдать за тяжелобольным экс-супругом «невыносимо». Она сильно переживает из-за его болезни. Актриса выразила восхищение стойкостью жены Уиллиса, которая взяла на себя заботу о нем.

По словам Эммы Хеминг, Уиллис до конца не осознает всей тяжести своей болезни. Это называется анозогнозией — синдромом, при котором мозг не распознает заболевание. Супруга признается, что это непросто и для нее, и для детей.

«Когда мы видели, что Брюсу приходится трудно, я объясняла это детям, чтобы они понимали. Но это заболевание — хроническое, прогрессирующее и смертельное. И лекарства от него нет. Конечно, я не хочу говорить с ними о конце, да они и не спрашивают. Они знают, что папочка не поправится», — поделилась Эмма.

Состояние здоровья Брюса Уиллиса сейчас

Прогнозы о состоянии артиста были неутешительными. Но после тревожных новостей Брюс в январе 2025 года вышел в свет, чтобы поблагодарить пожарных в Лос-Анджелесе. Его жена выложила снимки, на которых Уиллис жмет руки сотрудникам полиции.

На протяжении 2025 года в сети еще не раз появлялись фото тяжелобольного актера, снимки также выкладывали его дочери Таллула и Румер.

При этом источник таблоида Intouch утверждал, что состояние Уиллиса вызывает опасения: периодически он перестает узнавать своих близких. Из-за болезни семье артиста пришлось принять непростое решение переселить его в отдельный дом. Брюс находится там под круглосуточным присмотром врачей.

Люди, не ухаживающие за больным, особенно если иметь дело с деменцией или болезнью Альцгеймера, не знают, как это тяжело. И мы все делаем все, что в наших силах, и принимаем наилучшие решения для наших семей. Эмма Хеминг Модель, жена Брюса Уиллиса

Семья актера, как рассказала Эмма Хеминг, подверглась критике за чрезмерную открытость в связи с болезнью звезды. На фоне ситуации с Уиллисом его супруга решила заняться просветительской деятельностью, связанной с его болезнью. Жена артиста заявила, что напишет книгу, в которой расскажет об уходе за Брюсом и даст совет близким людей с подобной болезнью. Помимо этого, Эмма Хеминг заявила, что собирается пожертвовать мозг своего мужа для научных исследований после его кончины.

На этот счет прогнозы неопределенные. С одной стороны, при фронтотемпоральной деменции пациенты живут 6-8 лет с момента постановки диагноза. Болезнь актера была выявлена в 2022 году. С другой стороны, в таком состоянии нередко возникают сопутствующие заболевания, которые сокращают продолжительность жизни пациентов.

Брюс Уиллис: карьера и роли

* Ранние годы

Уолтер Брюс Уиллис родился 19 марта 1955 года в маленьком городке Идар-Оберштайн в Западной Германии. Его отец Дэвид Уиллис — американский военный, мать Марлен Уиллис — немка из Касселя. Помимо него, в семье росли еще трое детей — сестра Флоренс и два брата — Дэвид и Роберт. Брюс был старшим из них. В 1957 году отца демобилизовали, семья переехала в США, штат Нью-Джерси.

В детстве у будущей звезды были серьезные проблемы с речью — он сильно заикался. Избавиться от недуга ему помог школьный драмкружок. Каждый раз, когда Брюс оказывался на сцене, заикание как рукой снимало. Но как только он спускался к зрителям, проблема возвращалась. Со временем юноша обрел уверенность в себе и перестал заикаться.

После школы Брюс работал охранником на атомной электростанции и заводе, затем поступил на драматическое отделение университета, а в конце 1970-х перебрался в Нью-Йорк. Жил в одном из самых опасных мест Манхэттена — так называемой Адской кухне, подрабатывал барменом и перебивался случайными ролями в театре.

Именно работа барменом привела Уиллиса к первой роли в кино: кастинг-директор искал фактурного молодого человека на роль бармена, и образ Брюса за стойкой ему понравился. Ему предложили сыграть в эпизоде в криминальном триллере «Первый смертный грех» с Фрэнком Синатрой в главной роли. Но в финальных титрах имя Уиллиса не указали.

* Звездные роли

Из-за безуспешных попыток получить роли в театре и на телевидении он злоупотреблял алкоголем. Удача повернулась к Брюсу лицом в 1985 году, когда его пригласили сняться в телесериале «Детективное агентство «Лунный свет»». Изначально Уиллиса не хотели утверждать — кастинг-директору не понравился его «панковский» стиль, но режиссер настоял на кандидатуре Брюса. Его партнершей на съемочной площадке стала знаменитая актриса Сибилл Шепард.

Роль частного сыщика Дэвида Эддисона принесла ему премии «Золотой глобус» и «Эмми», но настоящая мировая слава пришла к нему три года спустя.

В звезду первой величины Уиллис превратился в 1988 году, когда на экраны вышел боевик «Крепкий орешек». История полицейского Джона Макклейна, в одиночку сражающегося с террористами в небоскребе, стала эталоном жанра. Актер признавался, что сам не ожидал такого успеха.

«Крепкий орешек» — один из моих самых любимых фильмов, хотя я чересчур много там сквернословлю. Но это потому, что в тот момент я только-только пришел в кино с телевидения, где ругаться было запрещено, и наконец почувствовал себя свободным», — говорил Брюс Уиллис в интервью журналу Esquire.

«Смерть ей к лицу» (1992)

На этот раз Брюсу Уиллису представилась возможность отдохнуть от амплуа героя боевиков и проявить себя в качестве блестящего комедийного актера. В картине Роберта Земекиса он сыграл пластического хирурга Эрнеста Менвилла. Когда-то он был помолвлен с писательницей Хелен Шарп, но бросил ее ради подруги-актрисы девушки – Мэдлин Эштон. Через семь лет Мэдлин в депрессии, Эрнест спился и теперь реконструирует трупы в морге, зато Хелен цветет — потому что у нее есть один секрет.

Роль Брюса Уиллиса в проекте — второстепенная, он призван оттенить блестящий дуэт Мэрил Стрип (Мэдлин) и Голди Хоун (Хелен), а также спецэффекты, на которых построена картина. Однако здесь Брюс, наконец, не в майке-алкоголичке и без пистолета.

За съемки в первой части боевика Брюс заработал рекордные по тем временам $5 млн и стал одним из самых популярных актеров 1990-х. В те годы он снимался в продолжениях «Крепкого орешка», блистал в «Криминальном чтиве» Квентина Тарантино, спасал мир в «Пятом элементе» и «Армагеддоне», играл сложные драматические роли в «12 обезьянах» и «Шестом чувстве». Последний фильм принес ему $100 млн. Уиллис стал самым высокооплачиваемым актером Голливуда и закрепился в амплуа «героя из народа».

В 2000-х звезда «Крепкого орешка» еще появлялся в известных фильмах. Знаковой стала его работа в криминальном боевике Пола Макгигана «Счастливое число Слевина», где Брюс сыграл молчаливого и расчетливого киллера по прозвищу Мистер Гудкат.

Карьера Уиллиса пошла на спад в конце 2010-х, актер снимался в низкобюджетных боевиках, выходивших сразу на видео. Намного позже зрители узнают, что причиной этому стали его проблемы со здоровьем.

Личная жизнь Брюса Уиллиса

На премьере фильма «Слежка» в 1987 году Уиллис познакомился с актрисой Деми Мур, которая пришла туда со своим бойфрендом Эмилио Эстевесом. Она обратила внимание на Брюса, но посчитала его «придурком». Однако оставила свой номер телефон прямо у него на руке. Через несколько недель Мур рассталась с возлюбленным и закрутила роман с Уиллисом.

Через четыре месяца пара отправилась в Лас-Вегас и поженилась. В браке у них родились три дочери: Румер (1988), Скаут (1991) и Таллула (1994). Казавшийся идеальным брак распался в 2000 году. В мемуарах «Наизнанку» Деми Мур раскрыла причину развода: Брюс Уиллис хотел, чтобы она оставила карьеру ради семьи и домашнего уюта, но актриса не была готова отказаться от профессии. Ситуацию усугубили длительные съемки супругов в разных местах — сначала Деми уехала в другой штат, затем Уиллис готовился к работе в Европе. После развода им удалось сохранить теплые отношения, они общаются до сих пор.

«Мы всегда будем семьей, просто в другой форме. Для меня это никогда не было вопросом. Я рядом, потому что так поступают с теми, кого любишь», — делилась Деми Мур с Variety.

Брюс даже побывал на свадьбе экс-супруги с Эштоном Кутчером в 2005 году. Уиллис одобрил выбор Мур и, по некоторым данным, даже проводил «воспитательную беседу» с молодым актером перед свадьбой, взяв с него обещание заботиться о Деми и девочках.

В 2009 году актер женился на фотомодели Эмме Хеминг, которая моложе его на 23 года. На свадьбе присутствовали Деми Мур с Эштоном Кутчером. У Хеминг и Уиллиса родились еще две дочери — Мейбел (2012 год) и Эвелин (2014). Семья поселилась в Нью-Йорке, в квартире рядом с Центральным парком.