Сэм Рокуэлл и Вуди Харрельсон сыграют в новом фильме Джейсона Бэйтмана

По данным Variety, Сэм Рокуэлл и Вуди Харрельсон исполнят главные роли в The Cackling of the Dodos, новом фильме Джейсона Бэйтмана.

Это история фермера, который обнаруживает труп в зерновом хранилище. Фермер информирует об этом своего начальника, который даёт распоряжение избавиться от тела.

Фильм снят по оригинальному сценарию писательницы Рай Кертис, автора романа «Прилив королевства». Картина станет третьей полнометражной режиссёрской работой Джейсона Бэйтмана.

Картину выпустят на Netflix, но у неё пока нет ни даты старта съёмок, ни даты выхода. Вероятно, более детальной информацией о грядущей ленте должны поделиться в ближайшее время.