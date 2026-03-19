Наталия Аринбасарова: первая роль в кино досталась по ошибке

Актриса Наталия Аринбасарова — настоящий пример для подражания. В свои 79 лет она активно проводит творческие встречи, снимается в кино. В копилке актрисы более 70 ролей в фильмах и сериалах. А попала в кино она по ошибке. Об этой случайности, международных праздниках всем двором и детстве в Туркмении заслуженная артистка РСФСР и Казахстана рассказала «Вечерней Москве».

— Наталия Утевлевна, ваша актерская карьера началась совершенно неожиданно и стремительно. За свою первую роль в фильме «Первый учитель», где вы сыграли главную роль, девушки по имени Алтынай, вы получили «Золотой кубок Вольпи» на Венецианском кинофестивале. Расскажите, как это вам удалось?

— Я училась в хореографическом училище при Большом театре, но мечтам о балете не суждено было сбыться — у меня обнаружили порок сердца, при котором большие физические нагрузки противопоказаны, на занятиях я иногда задыхалась, у меня не хватало сил. Я продолжала учиться, но уже строила планы на поступление в театральный институт.

— Но тогда это были только желания, и вы учились на балерину. Как оказались на съемочной площадке?

— Андрон Кончаловский искал очень худенькую девушку восточной внешности для съемок в фильме «Первый учитель» по повести Чингиза Айтматова. Ему понравилась девушка из Казахстана с младших курсов, я его даже не видела. Но он забыл записать ее фамилию. Поэтому перед фотопробами он позвонил в училище, пояснил, чтобы на «Мосфильм» пришла маленькая худенькая девочка из Казахстана. Педагоги подумали, что речь идет обо мне. Я поехала на пробы, Кончаловский удивился, увидев совсем другую балерину. Мы поговорили, сделали фотопробы и режиссер утвердил меня на роль.

— Это судьба! А как проходили съемки? Было сложно без опыта в кино?

— На съемки выезжали в четыре или пять часов утра. Кончаловский посмотрел на меня: «Сегодня крупные планы будем снимать, лицо худенькое, щечки впалые». А на съемочной площадке лицо казалось ему недостаточно худеньким. Я переживала, старалась есть только капусту и морковь. Но оказалось, дело не в питании. А из-за сердечной недостаточности в высокогорном киргизском ауле у меня отекало все тело — лицо, руки и ноги. Но я этого не понимала.

— Но все трудности были не зря. С этой ролью на Венецианском кинофестивале вы, никому неизвестная 18-летняя дебютантка, получили «Золотой кубок Вольпи», обойдя в своей номинации даже Джейн Фонду!

— Верно. Потом у меня было много предложений от режиссеров, я сыграла в фильмах «Ташкент — город хлебный», «Песнь о Маншук», «Спокойный день в конце войны», «У озера», «Джамиля».

— Как семья реагировала на ваш успех?

— Конечно, вся моя семья радовалась. Нас было пять детей в семье: Юрий, Арсен, Татьяна и Михаил. Началась другая жизнь, а я вспоминала, как мы скромно жили в послевоенные 1950-е годы. После того как папа окончил Московскую военную академию, мы начали колесить по стране. Жили и в Туркмении. Кстати, моя мама считала туркменский народ самым добрым и дружелюбным, она тепло общалась со всеми соседями. Национальные блюда мама не готовила, потому что не было возможностей — никаких газовых или электрических плит не было. Но каждое утро мы просыпались, а на столе уже стояла тарелка с большой стопкой блинов. Когда и как успевала она их печь? До сих пор не знаю! Еще помню, как мы все — люди разных национальностей — отмечали Пасху. Мама пекла куличи и посыпала их красивыми цветными горошками — она красила пшено пищевой краской. И это было удивительно! А еще все соседи обменивались крашеными яйцами, и это был всеобщий «международный» праздник. А вот весенний Навруз проходил мимо нас, в советское время он не был популярен, я о нем в детстве и не знала.

— Какие воспоминания остались из детства в Туркмении?

— Запомнилось, как в жару, когда мы в бараке не могли уснуть, мама вытаскивала на улицу две солдатские металлические койки, застилала постель и поперек кроватей укладывала нас, детей, рядком.

— Здорово! — Но в Азии есть опасные пауки, скорпионы, фаланги (разновидность паукообразных, отличающихся болезненными укусами. — «ВМ»). Чтобы они не могли залезть в нашу постель, ножки кроватей ставили в банки и наполняли эти банки водой. Такое препятствие насекомые преодолеть не могли. А сверху мама накрывала кровать балдахином из тюля, чтобы москиты не могли покусать нас. И вот лежим мы так летней ночью и смотрим в небо. А звезды яркие, низко висят, кажется, что можно схватить рукой...

— А в балет как попали, который вас саму в итоге сделал звездой?

— В часть привозили фильмы, офицеры с семьями собирались в клубе. И однажды показали фильм, где революционные матросы смотрели в Большом театре балет «Лебединое озеро». И я, 4-летняя девочка, поняла, что хочу заниматься балетом. В 9 лет я поступила в хореографическое училище, а дальше вы знаете. Скоро у меня юбилей, может, отмечу его в Московском доме национальностей, с которым я дружу. Меня часто приглашают туда на мероприятия, что очень приятно. Будет еще один повод для встречи.

ДОСЬЕ

Наталия Аринбасарова родилась 24 сентября 1946 года в Москве. Отец — казах, мать — полька. В 1964 году окончила Академическое хореографическое училище при Большом театре СССР (ныне Московская государственная академия хореографии). Дебютировала в фильме «Первый учитель» и получила приз XXVI Международного кинофестиваля в Венеции в 1966 году. В 1971 году окончила ВГИК (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой). С 1971 года — актриса Театра-студии киноактера. Вырастила сына Егора и дочь Екатерину.