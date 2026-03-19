Умер звезда «Доктора Кто» Том Джорджсон

Британский актер Том Джорджсон, известный по эпизодическим ролям в телесериалах BBC, ушел из жизни. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Причины кончины 88-летнего артиста, который прославился благодаря ярким образам в сериалах «Доктор Кто», «Чисто английские убийства» и «Пуаро», не раскрываются.

Джорджсон родился в Ливерпуле. В его фильмографии сразу несколько значимых проектов 80-х и 90-х. Среди них — «Парни на обочине», «Между строк». Также он снимался в современных шоу на телевидении, исполняя характерные роли как, например, в «Войне Фойла».

