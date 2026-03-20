33-летнего актера сериалов Джордана Райта нашли мертвым в канаве в Таиланде

Британского 33-летнего актера Джордана Райта, известного по ролям в ряде сериалов, нашли мертвым в Таиланде. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

По информации СМИ, актера нашли в канале близ пляжа Банг-Тао на Пхукете, где он лежал лицом в низ. Тело нашел рабочий, приехавший из Мьянмы.

— Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он беспорядочно метался перед смертью. По некоторым данным, его нашли лежащим лицом вниз в канаве, в серой рубашке и черных брюках, но босиком, — говорится в материале.

Официальную причину смерти актера пока не озвучили, однако правоохранители говорят, что на теле нет следов насилия. Кроме того, полицейским удалось найти на пляже его телефон, а в кармане — ключ-карту от номера в отеле, говорится в публикации.

В феврале тело американского джазового музыканта Кена Пепловски обнаружили на борту круизного судна Celebrity Summit. 66-летний музыкант участвовал в тематическом музыкальном круизе. 1 февраля он не появился на послеобеденном выступлении в составе квартета, после чего его коллеги и пассажиры отправились на его поиски. Тело Пепловски нашли в его каюте без признаков жизни.