Аня Тейлор-Джой рассказала о своей героине в «Дюне 3»

Аня Тейлор-Джой, сыгравшая в «Дюне 3» в роли Алии Атрейдес, немного рассказала о своей героине, чтобы у зрителей лучше сложилось её понимание.

По словам актрисы, персонажа, похожего на Алию, просто не существует. Героиня обладает даром предвидения, из-за чего в её голове звучат голоса нескольких поколений людей.

«Дюна 3» выступит экранизацией книги «Мессия Дюны» Фрэнка Герберта. В картине расскажут о заговоре против Пола Атрейдеса, который правит Известной Вселенной около 17 лет.

Фантастическая лента с Тимоти Шаламе выйдет в мировой прокат 18 декабря 2026 года.