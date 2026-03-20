10 лучших фильмов с Робертом Дауни-младшим

Актёр сумел построить головокружительную карьеру в шоу-бизнесе и, кажется, навсегда дал отпор своим вредным привычкам.

Актёр родился 4 апреля 1965 года в Нью-Йорке в семье режиссёра – Роберта Дауни и актрисы Элси Форд. Неудивительно, что в такой среде Дауни-младший с детства проникся кинематографом. Уже с пяти лет мальчик начал активно сниматься. В 1970 году на экраны вышел фильм «Загон», где Роберт сыграл… щенка. А двумя годами позже он снялся в картине «Дворец Грисера».

Начинающий актёр профессионально занимался классическим балетом. Для этого некоторое время Роберт жил в Англии. Всё изменилось после развода родителей. Дауни-младший понял, что для продвижения в актёрстве ему необходимо держаться рядом с отцом. Сначала он переехал вместе с ним в Калифорнию, а затем плотно обосновался в Нью-Йорке.

В 1987 году Роберт получил главную роль в комедии «Специалист по съёму». Зарекомендовав себя молодым и перспективным актёром, будущая звезда стал частенько мелькать на киноэкранах. Но настоящий успех пришёл к нему после роли в драме «Меньше нуля».

В 1992 году Роберт сыграл Чарли Чаплина в одноимённой ленте. Роль будущей голливудской знаменитости пришлась по душе кинокритикам настолько, что он был награждён за неё премией BAFTA и даже номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус».

Чуть позже Дауни-младший всё-таки заполучил «Золотой глобус»: как лучший актёр второго плана за сериал «Элли Макбил». После этого можно было уверенно говорить о творческом подъёме и долгожданном признании: теперь Роберт стал настоящей голливудской звездой.

Последовавшие далее работы с Робертом Дауни-младшим вызывали бурю восторженных отзывов и зрителей, и кинокритиков. Именно так было, когда на экраны вышел фильм «Поцелуй навылет» и лента «Мех», где партнёршей Дауни-младшего выступила Николь Кидман. Затем актёр исполнил роли в громких картинах «Судья» и «Солдаты неудачи». В последней Роберт вновь был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус».

Невероятный успех пришёл к Роберту после участия во франшизе «Железный человек», где он сыграл гениального изобретателя и миллионера Тони Старка. По мнению многих поклонников вселенной Marvel, Старк в исполнении Дауни-младшего – один из самых ярких и любимых супергероев.

Роль для Роберта не требовала физических усилий, однако актёр по своему решению четыре раза в неделю занимался с личным тренером, чтобы набрать мышечную массу и выглядеть в кадре более солидно.

С таким же оглушительным восторгом публика встретила и фильм Гая Ричи «Шерлок Холмс». В нём Роберт исполнил роль знаменитого сыщика, за что был награждён очередным «Золотым глобусом». Фильм принёс колоссальные сборы, что привело к выходу второй части.

Отдельное место в фильмографии Роберта занимает драма «Оппенгеймер». Фильм получил 13 номинаций на «Оскар», а сам Дауни-младший заполучил статуэтку в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

Спорт и питание

Когда-то образ жизни голливудского актёра сложно было назвать здоровым: тяга к вредным привычкам в одно время чуть не загубила его карьеру. Пагубные зависимости привели к тому, что Роберта уволили из всех студий, ни один режиссёр не хотел с ним сотрудничать. Это только подтолкнуло актёра к падению почти на самое дно. Вскоре Роберт был арестован и приговорён к 16 месяцам заключения в тюрьме Лос-Анджелеса и принудительному лечению.

В тот момент от Дауни-младшего ушла жена – Дебора Фальконер, которая забрала сына Индио. После освобождения с Робертом никто не хотел связываться. Единственный, кто протянул руку помощи – Мел Гибсон. Он оплатил коллеге медицинскую страховку – без неё нельзя было рассчитывать на работу – и устроил его в один из своих проектов.

Сейчас актёр уже несколько лет как чист от вредных привычек. Дауни-младший уже долгое время практикует боевое искусство Вин-Чун, силовые тренировки и йогу. В питании актёр тоже придерживается определённых правил: с веганской диеты он перешёл на рыбную.

Перед ответственными съёмками Роберт не позволяет себе перекусов между приёмами пищи и полностью переходит в режим регулярных спортивных тренировок. К примеру, чтобы набрать мышечную массу для «Железного человека», знаменитости приходилось почти целые дни проводить в спортивном зале, что отнимало у него все силы. Роберт придерживался диеты: он употреблял почти 5000 ккал в сутки, разделив приёмы пищи на пять раз. При этом основную массу составляли углеводы, а оставшуюся – белки.

Даже после съёмок знаменитость остался верен своим привычкам: из его рациона полностью исчезли все вредные продукты: мучное, сладкое, газировка. Взамен актёр ест исключительно овощи, фрукты, злаки, яйца, рыбу и орехи. В качестве напитков Дауни-младший отдаёт предпочтение чистой воде, протеиновым коктейлям и зелёному чаю.

Набрав долгожданную мышечную массу, Роберт был вынужден с сожалением от неё избавиться. Дело в том, что для роли сыщика в «Шерлоке Холмсе» актёру предстояло скинуть более 10 кг за рекордные полгода. Теперь перед его тренерами и диетологами стояла непростая задача: как без вреда для здоровья прийти к идеальному для роли весу.

Пришлось скорректировать питание и систему тренировок: теперь актёр тренировался четыре часа в неделю, делая упор на кардио, с чередованием силовых тренировок. Кроме того, помимо занятий Вин-Чун, Роберт освоил технику джиу-джитсу.

Личная жизнь Роберта Дауни-младшего

В 1984 году Роберт начал встречаться с Сарой Джессикой Паркер, своей партнёршей по фильму «Перворождённый». Их отношения продлились семь лет, но так и не переросли в брак. Спустя всего год после расставания с Паркер Дауни-младший женился на певице и модели Деборе Фальконер. В союзе родился сын Индио.

В 2003 году на съёмках мистического фильма «Готика» актёр познакомился с продюсером Сьюзан Левин. Она сразу обозначила Роберту – он может рассчитывать на серьёзные отношения, только если пройдёт полный курс лечения от зависимостей.

Дауни-младший взялся за себя и вышел победителем после многолетней борьбы с пристрастиями. И сделал предложение Сьюзан. Продюсер активно взялась за восстановление карьеры и репутации Роберта. Лично просила голливудских режиссёров дать её мужу работу. Именно Сьюзан выбила для супруга роль Тони Старка в фильме «Железный человек». Сейчас Роберт Дауни-младший – один из самых высокооплачиваемых актёров Голливуда и не перестаёт благодарить жену.

«Своим успехом я обязан Сьюзан. Я не мыслю своей жизни без нее», – говорит Роберт.

У супругов есть двое детей – сын Экстон и дочь Эйври. «Это я в кино супергерой, а дома – «папа, убери кошачий туалет»!» – смеётся Дауни-младший.

10 фильмов с Робертом Дауни-младшим

«Меньше нуля», США, 1987 год

Жанр: драма, криминал

Режиссёр: Марек Каневска

Главные актёры: Эндрю Маккарти, Джейми Герц, Роберт Дауни-младший, Джеймс Спэйдер

Возрастные ограничения: 18+

В криминальной драме Роберт Дауни-младший сыграл человека с зависимостью: случайность или нет, но буквально после съёмок актёр действительно начал злоупотреблять выпивкой и запрещёнными препаратами.

Возможно, это случилось по той причине, что режиссёр фильма настаивал на полном вживлении в роль главных актёров. Они и правда старались в точности передать характер своих персонажей: так, Роберт одной из ночей начал выть на луну в самом центре Лос-Анджелеса. Тогда его напарнику Эндрю Маккарти пришлось платить залог, чтобы освободить Дауни-младшего из тюрьмы.

Все главные актёры – Рейчел Макадамс, Джут Лоу и Роберт Дауни-младший – самостоятельно выполняли опасные трюки, полностью отказавшись от услуг каскадёров. А Роберт даже лично участвовал в подборе гардероба своего персонажа. Так, в одном из лондонских магазинов актёр купил шляпу и трубку.

В фильме Гая Ричи «Шерлок Холмс» партнёром Роберта по съёмочной площадке стал бывший рестлер Роберт Мэйллет, который в одной из боевых сцен случайно нокаутировал голливудскую кинозвезду.

В 2010-м вышло продолжение, а сейчас Гай Ричи готовится приступить к работе над третьей частью.

В фильме вместе с отцом Робертом Дауни-младшим сыграл его сын – Индио. Образ жизни кинозвезды далёк от примерного, но ради съёмок в картине он закончил курс реабилитации от зависимостей. В знак поддержки и солидарности Вэл Килмер тоже отказался от излишеств на время работы над лентой.

Кстати, с Вэлом Роберт познакомился на одной из голливудских вечеринок. Спустя неделю Килмеру пришло предложение о съёмках в «Поцелуе навылет». Актёр даже не удосужился дочитать сценарий до конца: сразу же согласился. Каково было его удивление, когда партнёром по съёмкам оказался его друг – Роберт.

В серии фильмов «Железный человек», ставшими одним из самых успешных в карьере Роберта, в своё время могли сыграть Николас Кейдж, Том Круз, Клайв Оуэн и Сэм Рокуэл. Том Круз даже предлагал продюсировать картину, но всем претендентам было отказано в пользу Дауни-младшего.

Всего вышло три части о Тони Старке, его герой появляется в картинах «Невероятный Халк», «Первый мститель: Противостояние», «Человек-паук: Возвращение домой» и четырёх фильмах о «Мстителях».

Его герой – кинозвезда Кирк Лазарус, который перенёс операцию по изменению цвета кожи, чтобы сыграть афроамериканского солдата. Он и группа актёров оказываются в джунглях Вьетнама, где установлены скрытые камеры, чтобы снять фильм в стиле реалити-шоу. Но ничего не подозревающие звёзды попадают на территорию наркоторговцев из банды Огненных драконов…

Дауни-младший крайне серьёзно подошёл к комедийной работе и старался не выходить из образа даже вне прицела кинокамер. Старания актёра не были напрасны: за роль он был номинирован на «Оскар».

«Эйр Америка», США, 1990 год

Роберт Дауни-младший не особо горел желанием сыграть в фильме: своё дело сделали солидный гонорар, который ему пообещали, и совместная работа с Мэлом Гибсоном. Кстати, в одной из сцен актёру предстояло лететь под вертолётом, ухватившись рукой за висящую верёвку. Удивительно, но обошлось без каскадёра: Роберту пришлось согласиться лично исполнить опасный трюк, потому что режиссёр картины отказался от комбинированных съёмок.

«Готика», США, 2003 год

Жанр: ужасы, триллер

Режиссёр: Матьё Кассовиц

Главные актёры: Холли Берри, Роберт Дауни-младший, Чарльз С. Даттон

Возрастные ограничения: 18+

Для Дауни-младшего фильм «Готика» стал отличной возможностью громко заявить о себе после длительного перерыва. Эта работа – единственная в жанре «хоррор» в копилке актёра. На съёмке фильма случился неприятный инцидент: в одной из сцен Роберт настолько неудачно схватил партнёршу Холли Берри за руку, что сломал ей запястье. По слухам, голливудская знаменитость даже не извинился за свой поступок, чем сильно расстроил Холли.

«Зодиак», США, 2007 год

Роберт мог и не получить главную роль, ведь на неё претендовал сам Брэд Питт. Уж неизвестно как, но Дауни-младший сумел убедить режиссёра и увести роль прямо из-под носа Питта. Критики воедино заявили, что Пол Эйвари – циничный и обаятельный репортёр в исполнении Роберта Дауни-младшего – некое переплетение характера самого актёра и его харизмы. Актёр высоко оценил профессионализм Дэвида Финчера и был в восторге от того, как тот смог воссоздать атмосферу 70-х годов.

«Оппенгеймер», США, Великобритания, 2023 год

Для актёра работа в «Оппенгеймера» – лучшая в кинокарьере: это слова самого Роберта. Ведь именно за роль Льюиса Штраусса он был награждён премией «Оскар», к которой так долго шёл. По словам Дауни-младшего, именно Кристофер Нолан поверил в него и дал возможность исполнить роль именно так, как он её чувствовал. Не обошёлся без похвалы и коллега Роберта, Киллиан Мёрфи, которого Дауни-младший назвал самым трудолюбивым и нацеленным на результат актёром.

«Чаплин», США, Франция, Япония, Италия, 1992 год

Перед съёмками Роберт пересмотрел все фильмы Чарли Чаплина, с инструктором изучал жесты легенды немого кино и старался в точности подражать ему. Актриса Джеральдина Чаплин, дочь актёра, сыграла в фильме мать главного героя. Когда она увидела Дауни-младшего в образе, то обомлела. «Мне показалось, что я смотрю на своего отца», – признавалась Джеральдина.

За свою игру Роберта номинировали на «Оскар», но его обошёл Аль Пачино с фильмом «Запах женщины».