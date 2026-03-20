"Вывел страны из Великой депрессии": что такое "Факты о Чаке Норрисе"

«Факты о Чаке Норрисе» (Chuck Norris Facts) — это интернет-мем, представляющий собой серию шуточных утверждений о вымышленных сверхспособностях американского актера и мастера боевых искусств Чака Норриса.

Чак Норрис в образе техасского рейнджера, 1993 год © Legion-Media

Основная суть этого мема заключается в абсурдных преувеличениях. Согласно этим «фактам», Чак Норрис настолько силен, быстр, крут и неуязвим, что для него не существует законов физики, логики или даже самой реальности.

Вот основные характеристики этого мема:

Абсурдная сила: Утверждается, что Чак Норрис может совершать невозможные вещи (например, «Чак Норрис не носит часы, он сам решает, сколько сейчас времени»).

Ироничный тон: Мем возник в начале 2000-х годов и стал одним из самых долгоживущих явлений в интернет-культуре. Сам актер отнесся к этому с юмором и даже поддерживал свою популярность, время от времени обыгрывая эти шутки.

Стиль: Обычно это короткие утверждения, построенные по принципу «Чак Норрис [делает что-то невероятное]».

Примеры «фактов»:

Чак Норрис досчитал до бесконечности. Дважды.

Когда Чак Норрис падает в воду, он не становится мокрым — это вода становится чакноррисовой.

Чак Норрис не использует контрацептивы, потому что от Чака Норриса нельзя защититься.

Чак Норрис однажды укусил кобру. После пяти дней мучительной агонии кобра умерла.

Слезы Чака Норриса лечат рак, но, к сожалению, он никогда не плачет.

Однажды Чак Норрис спас от удушья 200 человек. Он просто перестал их душить.

Чак Норрис в детстве спал не с плюшевым, а с настоящим медведем.

Чак Норрис может делить на ноль.

Чак Норрис — единственный человек, который обыграл стену в теннис.

Чак Норрис может ударить циклопа между глаз.

На самом деле Чак Норрис умер 20 лет назад. Просто Смерть боится ему об этом сказать.

Чак Норрис заразился коронавирусом. Через две недели коронавирус скончался.

Чак Норрис своим появлением на свет в 1940 году вывел страны из «Великой депрессии».

Когда Чак Норрис наступает на Lego, Lego плачет.

История возникновения:

Мем зародился в 2005 году на форумах и имиджбордах (в частности, Something Awful). Он был вдохновлен похожим мемом о ведущем шоу «Крутой Уокер: правосудие по-техасски» (которого и играл Чак Норрис) и ранним интернет-мемом о Вине Дизеле.

Каким был Чак Норрис

Популярность этих «фактов» стала настолько огромной, что в 2005-2006 годах они распространились далеко за пределы англоязычного интернета, став глобальным культурным феноменом. Чак Норрис стал своего рода «супергероем» в массовом сознании, хотя сам актер всегда сохранял скромность, отмечая, что это лишь забавная игра слов и фантазия его фанатов.