"Вывел страны из Великой депрессии": что такое "Факты о Чаке Норрисе"
«Факты о Чаке Норрисе» (Chuck Norris Facts) — это интернет-мем, представляющий собой серию шуточных утверждений о вымышленных сверхспособностях американского актера и мастера боевых искусств Чака Норриса.
Основная суть этого мема заключается в абсурдных преувеличениях. Согласно этим «фактам», Чак Норрис настолько силен, быстр, крут и неуязвим, что для него не существует законов физики, логики или даже самой реальности.
Вот основные характеристики этого мема:
- Абсурдная сила: Утверждается, что Чак Норрис может совершать невозможные вещи (например, «Чак Норрис не носит часы, он сам решает, сколько сейчас времени»).
- Ироничный тон: Мем возник в начале 2000-х годов и стал одним из самых долгоживущих явлений в интернет-культуре. Сам актер отнесся к этому с юмором и даже поддерживал свою популярность, время от времени обыгрывая эти шутки.
- Стиль: Обычно это короткие утверждения, построенные по принципу «Чак Норрис [делает что-то невероятное]».
Примеры «фактов»:
- Чак Норрис досчитал до бесконечности. Дважды.
- Когда Чак Норрис падает в воду, он не становится мокрым — это вода становится чакноррисовой.
- Чак Норрис не использует контрацептивы, потому что от Чака Норриса нельзя защититься.
- Чак Норрис однажды укусил кобру. После пяти дней мучительной агонии кобра умерла.
- Слезы Чака Норриса лечат рак, но, к сожалению, он никогда не плачет.
- Однажды Чак Норрис спас от удушья 200 человек. Он просто перестал их душить.
- Чак Норрис в детстве спал не с плюшевым, а с настоящим медведем.
- Чак Норрис может делить на ноль.
- Чак Норрис — единственный человек, который обыграл стену в теннис.
- Чак Норрис может ударить циклопа между глаз.
- На самом деле Чак Норрис умер 20 лет назад. Просто Смерть боится ему об этом сказать.
- Чак Норрис заразился коронавирусом. Через две недели коронавирус скончался.
- Чак Норрис своим появлением на свет в 1940 году вывел страны из «Великой депрессии».
- Когда Чак Норрис наступает на Lego, Lego плачет.
История возникновения:
Мем зародился в 2005 году на форумах и имиджбордах (в частности, Something Awful). Он был вдохновлен похожим мемом о ведущем шоу «Крутой Уокер: правосудие по-техасски» (которого и играл Чак Норрис) и ранним интернет-мемом о Вине Дизеле.
Популярность этих «фактов» стала настолько огромной, что в 2005-2006 годах они распространились далеко за пределы англоязычного интернета, став глобальным культурным феноменом. Чак Норрис стал своего рода «супергероем» в массовом сознании, хотя сам актер всегда сохранял скромность, отмечая, что это лишь забавная игра слов и фантазия его фанатов.